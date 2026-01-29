Кремль назвал главную тему переговоров Путина с президентом Сирии
Переговоры президента России Владимира Путина с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа были посвящены развитию двусторонних торгово-экономических отношений. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
По его словам, стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в этой сфере и отметили наличие «широкого потенциала» для его развития.
«Они [переговоры] были посвящены двусторонним торгово-экономическим отношениям, развитию этих отношений, потенциал достаточно широкий и заинтересованность обоюдная», — сказал он.
Переговоры глав государств состоялись 28 января в Кремле, это второй визит президента Сирии в Москву с момента падения режима Башара Асада. Песков отметил, что на прошедшей встрече стороны не обсуждали тему его экстрадиции.
В ходе выступления в протокольной части встречи Путин отметил, что с последнего визита аш-Шараа в октябре прошлого года стороны добились роста экономического взаимодействия более чем на 4%.
На встрече главы государств также обсудили российские военные базы, однако главным образом она была посвящена развитию торгово-экономических отношений.
«Что касается российских военных баз, то эта тема присутствовала в повестке дня переговоров», — сказал Песков, но не уточнил детали обсуждения.
Ранее агентство Reuters и телеканал Kurdistan24 сообщили о выводе российских военных с аэродрома Камышлы, где российский контингент был размещен с 2019 года.
