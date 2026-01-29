 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Кремль назвал главную тему переговоров Путина с президентом Сирии

Песков: переговоры Путина и аш-Шараа были посвящены торговым отношениям
Ахмед&nbsp;аш-Шараа и Владимир Путин
Ахмед аш-Шараа и Владимир Путин (Фото: Максим Шипенков / Reuters)

Переговоры президента России Владимира Путина с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа были посвящены развитию двусторонних торгово-экономических отношений. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По его словам, стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в этой сфере и отметили наличие «широкого потенциала» для его развития.

«Они [переговоры] были посвящены двусторонним торгово-экономическим отношениям, развитию этих отношений, потенциал достаточно широкий и заинтересованность обоюдная», — сказал он.

Переговоры глав государств состоялись 28 января в Кремле, это второй визит президента Сирии в Москву с момента падения режима Башара Асада. Песков отметил, что на прошедшей встрече стороны не обсуждали тему его экстрадиции.

Зачем президент аш-Шараа прилетел в Москву во второй раз за три месяца
Политика
Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа и Сергей Лавров

В ходе выступления в протокольной части встречи Путин отметил, что с последнего визита аш-Шараа в октябре прошлого года стороны добились роста экономического взаимодействия более чем на 4%.

На встрече главы государств также обсудили российские военные базы, однако главным образом она была посвящена развитию торгово-экономических отношений.

«Что касается российских военных баз, то эта тема присутствовала в повестке дня переговоров», — сказал Песков, но не уточнил детали обсуждения.

Ранее агентство Reuters и телеканал Kurdistan24 сообщили о выводе российских военных с аэродрома Камышлы, где российский контингент был размещен с 2019 года.

Персоны
Александра Озерова
Дмитрий Песков Владимир Путин Ахмед аш-Шараа Сирия торговые отношения
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа фото
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
политик, временный президент Сирии
1 января 1982 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
