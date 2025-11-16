Глава Минобороны Сирии принял в Дамаске российскую делегацию

Во главе российской делегации в Дамаск прибыл замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. На встрече обсуждалось военное сотрудничество и усиление координации в интересах обеих стран

Фото: Sy_Defense / Telegram

В воскресенье, 16 ноября, в Дамаска прошла встреча Министра обороны переходного правительства Сирии, дивизионного генерала Мухафата Абу Касры и российской делегации во главе с замминистра обороны Юнусом-Беком Евкуровым. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Сирии в телеграм-канале.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы военного сотрудничества и усиления механизмов координации в интересах обеих стран и в соответствии с устремлениями двух государств», — говорится в сообщении.

В конце октября у Мухафата Абу Касры прошла также встреча министром обороны России Андреем Белоусовым. В ходе встречи Белоусов подчеркнул, что переговоры на высшем уровне, состоявшиеся в середине октября в Москве, значительно продвинули вперед сотрудничество между военными ведомствами обеих стран. В свою очередь, Абу Касра выразил признательность российскому руководству и лично Белоусову за успешную организацию работы сирийской делегации в Москве.

В середине октября Белоусов и Абу Касра виделись во время визита президента Сирии переходного периода Ахмеда аш-Шараа в Москву. Он приезжал для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

По словам сирийского лидера, Дамаск намерен перезапустить отношения с Москвой. Перед визитом в российскую столицу аш-Шараа подчеркнул, что Сирия установила спокойные отношения с Россией.

У России в Сирии сохраняются военные базы в Тартусе и Хмеймиме. Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил об интересе отдельных ближневосточных стран к тому, чтобы силы России оставались в арабской республике. Вместе с тем их функционал необходимо пересмотреть, подчеркнул он.

В декабре 2024 года в Сирии произошло падение режима президента Башара Асада, после чего в стране установилось переходное правительство. Бывший президент и его семья нашли убежище в России.

В конце 2024 года Абу Касра был назначен министром обороны временного правительства Сирии. До этого он руководил командными постами в террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», деятельность которой запрещена в России. Абу Каср принимал участие в разработке плана военной операции, направленной на свержение режима Асада.