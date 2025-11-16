 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Падение режима Асада⁠,
0

Глава Минобороны Сирии принял в Дамаске российскую делегацию

Сюжет
Падение режима Асада
Во главе российской делегации в Дамаск прибыл замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. На встрече обсуждалось военное сотрудничество и усиление координации в интересах обеих стран
Фото: Sy_Defense / Telegram
Фото: Sy_Defense / Telegram

В воскресенье, 16 ноября, в Дамаска прошла встреча Министра обороны переходного правительства Сирии, дивизионного генерала Мухафата Абу Касры и российской делегации во главе с замминистра обороны Юнусом-Беком Евкуровым. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Сирии в телеграм-канале.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы военного сотрудничества и усиления механизмов координации в интересах обеих стран и в соответствии с устремлениями двух государств», — говорится в сообщении.

Аш-Шараа рассказал, почему Сирия заинтересована в поддержке России
Политика
Ахмед аш-Шараа

В конце октября у Мухафата Абу Касры прошла также встреча министром обороны России Андреем Белоусовым. В ходе встречи Белоусов подчеркнул, что переговоры на высшем уровне, состоявшиеся в середине октября в Москве, значительно продвинули вперед сотрудничество между военными ведомствами обеих стран. В свою очередь, Абу Касра выразил признательность российскому руководству и лично Белоусову за успешную организацию работы сирийской делегации в Москве.

В середине октября Белоусов и Абу Касра виделись во время визита президента Сирии переходного периода Ахмеда аш-Шараа в Москву. Он приезжал для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

По словам сирийского лидера, Дамаск намерен перезапустить отношения с Москвой. Перед визитом в российскую столицу аш-Шараа подчеркнул, что Сирия установила спокойные отношения с Россией.

У России в Сирии сохраняются военные базы в Тартусе и Хмеймиме. Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил об интересе отдельных ближневосточных стран к тому, чтобы силы России оставались в арабской республике. Вместе с тем их функционал необходимо пересмотреть, подчеркнул он.

В декабре 2024 года в Сирии произошло падение режима президента Башара Асада, после чего в стране установилось переходное правительство. Бывший президент и его семья нашли убежище в России.

В конце 2024 года Абу Касра был назначен министром обороны временного правительства Сирии. До этого он руководил командными постами в террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», деятельность которой запрещена в России. Абу Каср принимал участие в разработке плана военной операции, направленной на свержение режима Асада.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Сирия Минобороны встреча Россия Дамаск

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Аш-Шараа рассказал, почему Сирия заинтересована в поддержке России
Политика
Совет Безопасности ООН снял санкции с президента Сирии
Политика
Сирия присоединилась к коалиции США по борьбе с ИГ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Сборная Украины сохранила шансы попасть на ЧМ-2026 через стыковые матчи Спорт, 22:00
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Как меняются дата-центры и их формат Отрасли, 21:45
Глава Минобороны Сирии принял в Дамаске российскую делегацию Политика, 21:44
Храм имени князя Владимира возведут в Путинском районе Грозного Политика, 21:39
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 21:20
Politico узнал, какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США Политика, 21:12
В «Рубине» заявили о попытке урегулировать ситуацию с травмой футболистки Спорт, 20:47
Лавров рассказал о нарушении принципов Нюрнбергского приговора Политика, 20:44
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
«Ъ» назвал покупателя половины бывшего производителя Zewa Бизнес, 20:27
Как меняется рынок российской кибербезопасности Отрасли, 20:25