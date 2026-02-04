 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Брянский губернатор сообщил об ударе HIMARS и ракетами «Нептун»

Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область с помощью HIMARS и ракет «Нептун»
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ атаковали Брянскую область с помощью установок HIMARS, ракет«Нептун» и дронов, сообщил Богомаз. Пострадала мирная жительница. В регионе повреждены десятки домов и квартир
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженные силы Украины нанесли по Брянской области комбинированный удар системами реактивного залпового огня HIMARS, реактивными дронами самолетного типа и управляемыми ракетами большой дальности «Нептун», сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ уничтожены управляемые ракеты большой дальности Нептун и 11 реактивных БпЛА самолетного типа», — добавил он.

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — это американская высокомобильная реактивная система залпового огня на колесах. Может вести стрельбу всеми типами снарядов семейства MFOM — неуправляемыми M-26, а также управляемыми ракетами M-30 и M-31 GMLRS и баллистическими ракетами MGM-140 ATACMS. Дальность стрельбы достигает 500 км в зависимости от используемых ракет.

В поселке Глинищево полностью уничтожен жилой кирпичный дом. Мирная жительница в результате атак получила множественные ранения и была госпитализирована. В общей сложности в поселке повреждено 20 частных жилищ и 27 квартир в одном из многоквартирных домов. Также разбиты окна в здании больницы.

Минобороны ранее также отчиталось, что в ночь на 4 февраля над регионом силы ПВО сбили 11 беспилотников. Всего над Россией ночью нейтрализовано 24 дрона.

Мужчина пострадал при атаке дрона на предприятие в Брянской области
Политика

Дроны ВСУ накануне также атаковали Брянскую область, один человек пострадал. Это произошло в селе Подывотье, ранения получил водитель агропредприятия, пояснил Богомаз.

В ночь на 2 февраля над территорией Брянской области сбили один беспилотник. Вечером того же дня Богомаз сообщил, что дрон атаковал легковой автомобиль в деревне Рудня-Цата, один мужчина получил тяжелые осколочные ранения. Позднее он добавил, что травму кисти получила местная жительница.

О предположительном ударе из HIMARS в конце января сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, Белгород подвергся самому массированному обстрелу. По предварительным данным, никто не пострадал, но были повреждения объектов энергетики.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Валерия Доброва
Александр Богомаз Брянская область ВСУ РСЗО HIMARS пострадавшие
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
