Гладков сообщил о самом массированном обстреле Белгорода
Белгород подвергся «самому массированному обстрелу», предположительно, из HIMARS, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил он.
Однако в результате обстрела «есть повреждения объектов энергетики», написал Гладков.
Кроме того, загорелась хозпостройка, ее тушат. Из-за падения обломков также возник пожар в одном из дворов, рассказал губергатор.
В селе Таврово Белгородского округа при падении обломков поучили повреждения кровли двух частных домов, добавил он.
В 22:01 Гладков предупредил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском округе, а также в Шебекино и Шебекинском округе. В 22:22 он сообщил об отбое тревоги.
