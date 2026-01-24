Гладков сообщил о самом массированном обстреле Белгорода

Удар, предположительно, нанесен из HIMARS, заявил губернатор. По предварительным данным, никто не пострадал, но «есть повреждения объектов энергетики», уточнил он

Белгород подвергся «самому массированному обстрелу», предположительно, из HIMARS, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил он.

Однако в результате обстрела «есть повреждения объектов энергетики», написал Гладков.

Кроме того, загорелась хозпостройка, ее тушат. Из-за падения обломков также возник пожар в одном из дворов, рассказал губергатор.

В селе Таврово Белгородского округа при падении обломков поучили повреждения кровли двух частных домов, добавил он.

В 22:01 Гладков предупредил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском округе, а также в Шебекино и Шебекинском округе. В 22:22 он сообщил об отбое тревоги.