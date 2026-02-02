Минобороны: над Россией за ночь сбили 31 дрон

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные уничтожили и перехватили 31 украинский беспилотник за ночь. Об этом сообщило Минобороны России.

Больше всего дронов сбили над Белгородской областью — 22 БПЛА. Еще четыре беспилотника перехватили над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью. По одному дрону уничтожили над Астраханской, Брянской и Курской областями.

В Старом Осколе Белгородской области из-за атаки беспилотников погибли мирные жители.

«От удара беспилотника по частному дому начался пожар, который привел к частичному обрушению здания. Работающие на месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек», — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

От детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна, поврежден автомобиль.