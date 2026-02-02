Над Россией за ночь сбили 31 дрон
Российские военные уничтожили и перехватили 31 украинский беспилотник за ночь. Об этом сообщило Минобороны России.
Больше всего дронов сбили над Белгородской областью — 22 БПЛА. Еще четыре беспилотника перехватили над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью. По одному дрону уничтожили над Астраханской, Брянской и Курской областями.
В Старом Осколе Белгородской области из-за атаки беспилотников погибли мирные жители.
«От удара беспилотника по частному дому начался пожар, который привел к частичному обрушению здания. Работающие на месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек», — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
От детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна, поврежден автомобиль.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции