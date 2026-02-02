 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Россией за ночь сбили 31 дрон

Минобороны: над Россией за ночь сбили 31 дрон
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные уничтожили и перехватили 31 украинский беспилотник за ночь. Об этом сообщило Минобороны России.

Больше всего дронов сбили над Белгородской областью — 22 БПЛА. Еще четыре беспилотника перехватили над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью. По одному дрону уничтожили над Астраханской, Брянской и Курской областями.

Губернатор сообщил о двух погибших в Старом Осколе во время атаки БПЛА
Политика

В Старом Осколе Белгородской области из-за атаки беспилотников погибли мирные жители.

«От удара беспилотника по частному дому начался пожар, который привел к частичному обрушению здания. Работающие на месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек», — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

От детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна, поврежден автомобиль.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Россия Украина БПЛА атака регионы
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударе по транспортной инфраструктуре ВСУ
Политика
При атаке БПЛА пострадали три многоквартирных дома в Старом Осколе
Политика
Над Россией за пять часов сбили 23 дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
У пропавшей Усольцевой обнаружились долги по штрафам ГИБДД Общество, 09:11
В Венеции начался традиционный карнавал. Видео Общество, 09:10
Китай меняет правила комплаенса в банках. Как это может коснуться россиянПодписка на РБК, 09:00
В список победителей «Грэмми-2026» вошли Леди Гага и Кендрик Ламар Общество, 08:57
Медведев рассказал, зачем он стрелял из пушки в сторону Финляндии Общество, 08:49
В Россию по немецкой программе для беженцев вернулись 1334 человека Политика, 08:40
Как лучше заводить имущество в личный фонд: напрямую или через «дочку»Подписка на РБК, 08:34
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Над Россией за ночь сбили 31 дрон Политика, 08:25
Задержан владелец сауны в Прокопьевске, где погибли пять подростков Общество, 08:23
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку» Политика, 08:23
Что делать с долгами при реструктуризацииПодписка на РБК, 08:09
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии Политика, 08:01
3-НДФЛ: тонкости, о которых не скажет налоговаяПодписка на РБК, 08:01