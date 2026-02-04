Минобороны сообщило, что за ночь над Россией сбито 24 беспилотника

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За ночь над регионами России силы ПВО сбили 24 беспилотника, сообщило Минобороны.

Больше всего БПЛА уничтожено над Брянской областью — 11, еще восемь — над Белгородской, четыре — над Ростовской и один — над Астраханской областью.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате детонации дрона пострадал житель поселка Маслова Пристань в Шебекинском округе. Его госпитализировали в областную больницу. Накануне вечером в результате ракетного удара была повреждена энергосистема Белгорода.