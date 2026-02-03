Богомаз: дрон атаковал предприятие в Брянской области, пострадал один человек

Мужчина пострадал при атаке дрона на предприятие в Брянской области

Один человек пострадал из-за дронов-камикадзе в селе Подывотье Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«В результате террористического удара по территории АПХ «Мираторг», к сожалению, минно-взрывную травму и осколочные ранения получил водитель агропредприятия», — написал Богомаз.

Он уточнил, что пострадавшего госпитализировали, ему оказали необходимую помощь. Кроме того, при атаке уничтожены кормовоз и легковой автомобиль. На место выехали оперативные и экстренные службы.

В ночь на 2 февраля над территорией Брянской области сбили один беспилотник. Вечером того же дня Богомаз сообщил, что дрон атаковал легковой автомобиль в деревне Рудня Цата, один мужчина получил тяжелые осколочные ранения. Позднее он добавил, что травму кисти получила также местная жительница.