Военная операция на Украине⁠,
0

Мужчина пострадал при атаке дрона на предприятие в Брянской области

Богомаз: дрон атаковал предприятие в Брянской области, пострадал один человек
Сюжет
Военная операция на Украине

Один человек пострадал из-за дронов-камикадзе в селе Подывотье Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«В результате террористического удара по территории АПХ «Мираторг», к сожалению, минно-взрывную травму и осколочные ранения получил водитель агропредприятия», — написал Богомаз.

Он уточнил, что пострадавшего госпитализировали, ему оказали необходимую помощь. Кроме того, при атаке уничтожены кормовоз и легковой автомобиль. На место выехали оперативные и экстренные службы.

В Ростовской области отразили воздушную атаку
Политика

В ночь на 2 февраля над территорией Брянской области сбили один беспилотник. Вечером того же дня Богомаз сообщил, что дрон атаковал легковой автомобиль в деревне Рудня Цата, один мужчина получил тяжелые осколочные ранения. Позднее он добавил, что травму кисти получила также местная жительница.

Анастасия Луценко
БПЛА атака Брянская область Александр Богомаз
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
