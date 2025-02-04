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Военная операция на Украине ,  
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«УП» узнала о подготовке первой за три года масштабной ротации в ВСУ

«Украинская правда»: 50 тыс. солдат ВСУ отправят в пехоту для первой ротации
Сюжет
Военная операция на Украине
В пехоту переведут около 50 тыс., или 20%, военных ВСУ для запуска ротации, сообщил источник «Украинской правды». Сырский называл недостаточным уровень мобилизации, но отмечал сохранение запрета на перевод квалифицированных кадров
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Около 50 тыс., или 20%, украинских военнослужащих всех родов и видов войск будут переведены в Сухопутные войска для запуска первой за три года полномасштабной ротации, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой составляющей. А благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу мы сможем это сделать. Уже есть утвержденный план ротаций», — приводит издание слова собеседника.

Он уточнил, что речь идет о соответствующем приказе главкома ВСУ Александра Сырского от 11 января. На вопрос о том, связано ли это решение с возможными переговорами или заморозкой линии фронта, источник «Украинской правды» ответил отрицательно, поскольку армия способна проводить ротацию в условиях интенсивных боевых действий.

Западные СМИ, в частности The Economist и Financial Times, ранее писали о жалобах в ВСУ на отсутствие ротаций. Военные говорили о нехватке кадровых резервов и необходимости «передышки».

Депутат заявил о переводе обслуживающих системы ПВО техников в пехоту ВСУ
Политика
Фото:John Moore / Getty Images
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко ранее в январе со ссылкой на военных сообщал о переводе в пехоту обслуживающих западные системы ПВО IRIS-Т техников. Источники «Украинской правды» заявили о начале массового перевода военных из Воздушных сил ВСУ в Сухопутные войска с 2024 года. По их словам, речь идет о более 5 тыс. солдат. Украинский Генштаб признавал перевод авиатехников в пехоту из-за «непростой ситуации на фронте» и нехватки пехотинцев на многих участках.

В начале 2025 года Сырский утверждал, что мобилизация не закрывает потребности армии в личном составе. На вопрос о случаях перевода военнослужащих с высокой квалификацией в пехоту он напомнил о сохранении запрета на подобные решения. По словам главкома ВСУ, так поступают «в разумных пределах» в отношении служащих в сфере логистики, обслуживания и обеспечения.

Мобилизация и военное положение на Украине действуют с 24 февраля 2022 года. The Washington Post оценило количество мобилизованных в 2024 году украинцев в 200 тыс. По данным издания, это недостаточный показатель для восполнения потерь ВСУ в ходе боевых действий.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Украина Россия Сухопутные войска ротация Генштаб Украины Военная операция на Украине
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