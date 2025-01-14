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Военная операция на Украине ,  
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Генштаб ВСУ признал отправку авиатехников в пехоту

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Украинский Генеральный штаб признал, что часть авиатехников ВВС действительно направлена в пехоту. Там объяснили это «непростой ситуацией на фронте и тем, что на многих участках не хватает пехотинцев».

«Решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства по укреплению нашей обороны», — говорится в сообщении, которое опубликовано на странице военного ведомства в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

В Генштабе заверили, что «остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы воздушных сил, обслуживающих самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется».

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Как ранее сообщало издание «Страна.ua», в Сети появилось обращение авиатехников, которые пожаловались, что в пехоту отправили 500 человек. «Технический состав фактически уничтожается, а без нас авиация не может функционировать», — заявили его авторы.

В свою очередь, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что в пехоту отправляют техников, механиков, медиков, связистов. Ответственность за это она возложила на командующего сухопутными силами Александра Сырского.

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