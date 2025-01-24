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Военная операция на Украине ,  
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Депутат заявил о переводе обслуживающих системы ПВО техников в пехоту ВСУ

Депутат заявил о переводе обслуживающих системы ПВО техников в пехоту ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Алексей Гончаренко рассказал о жалобах техников, обслуживающих западные системы ПВО IRIS-Т, на перевод в пехоту. По словам Сырского, запрет на подобную работу высококвалифицированных кадров продолжает действовать
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Обслуживающих западные системы ПВО IRIS-Т техников переводят в пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на военных.

«По их словам, приходят распоряжения на перевод или исключение из части. И вот теперь возвращаемся к тому, что Генштаб заявлял: военных, которые были обучены на западном вооружении, не будут переводить в пехоту», — написал он.

Гончаренко обратился к властям с вопросом о том, кто вместо обученных техников будет обслуживать западные системы ПВО.

IRIS-T — системы ПВО, разработанные шестью странами НАТО во главе с Германией. Они используют ракеты класса «воздух — воздух» средней дальности. IRIS-T оснащены инфракрасной головкой самонаведения и твердотопливным двигателем, способным разгонять ракету до скорости 3 Маха. Впервые Украина получила от Германии эти системы осенью 2022 года.

24 февраля 2022 года на Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию, которые с тех пор неоднократно продлевались. Президент Владимир Зеленский в конце 2023-го рассказал о просьбе военных дополнительно призвать на службу 450–500 тыс. человек. The Washington Post со ссылкой на источники писала, что по итогам прошлого года количество мобилизованных составило около 200 тыс. человек.

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Фото:Вячеслав Ратынский / Reuters
Главком ВСУ Александр Сырский называл недостаточным уровень мобилизации, однако отметил сохранение запрета на перевод высококвалифицированного персонала в пехоту. Так он комментировал случаи перевода техников, обслуживающих самолеты. По словам Сырского, из-за неукомплектованности подразделений ВСУ «в разумных пределах» возможна переквалификация военных из таких сфер, как логистика, обслуживание и обеспечение.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина ВСУ ПВО Алексей Гончаренко Военная операция на Украине
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