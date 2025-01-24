Депутат заявил о переводе обслуживающих системы ПВО техников в пехоту ВСУ
Обслуживающих западные системы ПВО IRIS-Т техников переводят в пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на военных.
«По их словам, приходят распоряжения на перевод или исключение из части. И вот теперь возвращаемся к тому, что Генштаб заявлял: военных, которые были обучены на западном вооружении, не будут переводить в пехоту», — написал он.
Гончаренко обратился к властям с вопросом о том, кто вместо обученных техников будет обслуживать западные системы ПВО.
IRIS-T — системы ПВО, разработанные шестью странами НАТО во главе с Германией. Они используют ракеты класса «воздух — воздух» средней дальности. IRIS-T оснащены инфракрасной головкой самонаведения и твердотопливным двигателем, способным разгонять ракету до скорости 3 Маха. Впервые Украина получила от Германии эти системы осенью 2022 года.
24 февраля 2022 года на Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию, которые с тех пор неоднократно продлевались. Президент Владимир Зеленский в конце 2023-го рассказал о просьбе военных дополнительно призвать на службу 450–500 тыс. человек. The Washington Post со ссылкой на источники писала, что по итогам прошлого года количество мобилизованных составило около 200 тыс. человек.
называл недостаточным уровень мобилизации, однако отметил сохранение запрета на перевод высококвалифицированного персонала в пехоту. Так он комментировал случаи перевода техников, обслуживающих самолеты. По словам Сырского, из-за неукомплектованности подразделений ВСУ «в разумных пределах» возможна переквалификация военных из таких сфер, как логистика, обслуживание и обеспечение.
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