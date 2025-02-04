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Военная операция на Украине ,  
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Reuters узнал о возобновлении поставок оружия от США Украине

Reuters: поставки оружия от США Украине возобновились после недолгой паузы
Сюжет
Военная операция на Украине
Вашингтон ненадолго остановил военные поставки, но отказался от плана прекратить оказание любой помощи Киеву. По указу Трампа прекратилось финансирование не только Украины по программам развития агентством USAID на 90 дней
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

На Украину после небольшой паузы вновь поставляется оружие из США, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Поставки, как сообщает агентство, были возобновлены ввиду отказа Белого дома от идеи прекратить оказание любой помощи Украине. Один из источников отметил, что среди членов администрации остались разногласия насчет того, в каких объемах оказывать военную поддержку Киеву из американских запасов.

The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного помощника американского конгрессмена 29 января писала о приостановке американской военной помощи Украине ввиду подписанного президентом США Дональдом Трампом указа, согласно которому помощь другим странам со стороны Вашингтона была прекращена на 90 дней.

25 января Госдеп выпустил соответствующее распоряжение. Оно коснулось в первую очередь Агентства США по международному развитию (USAID). Оно направило десятки миллиардов долларов Украине в рамках бюджетной поддержки правительства, на гуманитарную помощь и на поддержку в целях развития. В Госдепе отметили, что «значительная часть финансирования USAID не соответствует основным национальным интересам Соединенных Штатов», пересмотр программ будет проходить под руководством госсекретаря Марко Рубио, который возглавил агентство 3 февраля.

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Фото:D.Alimkin / Shutterstock

В Минобороны США объясняли, что военная помощь Украине не попадает под ограничения, установленные указом Трампа, поскольку его действие распространяется исключительно на программы развития. Президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что распоряжение Трампа не касается военной поддержки и затрагивает только гуманитарные программы.

Госдеп 9 января сообщал, что на военную помощь Киеву с начала военной операции России было выделено почти $66 млрд, с 2014-го — почти $70 млрд. Зеленский оценивал сумму, на которую Украина получила оружие, примерно в $76 млрд и говорил, что данные о предоставлении ей военной помощи на $177 млрд или $200 млрд неверны.

Россия осуждает предоставление США военной помощи Украине. Президент Владимир Путин отмечал, что Киев не сможет существовать без западной помощи, у Украины «почти нулевой суверенитет» и конфликт с этой страной закончится через «месяц-полтора-два» без поддержки Запада.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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