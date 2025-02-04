 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

ЕС изменил обоснование санкций против Абрамовича после решения суда

Сюжет
Война санкций
Абрамович пытался через суд добиться снятия с себя санкций ЕС, но решение было вынесено не в его пользу. Однако удалось добиться исключения аргумента ЕС, что он получал финансовую или иную выгоду от российского правительства
Роман Абрамович
Роман Абрамович (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press )

Евросоюз изменил формулировку обоснования санкций против российского миллиардера Романа Абрамовича (состояние $9,7 млрд по версии Forbes), сообщает со ссылкой на соответствующее заявление The Jerusalem Post (JP).

В санкционных документах ЕС ранее говорилось, что Абрамович получал выгоду от связей «с российскими лицами, принимающими решения, ответственными за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины» и что он был вовлечен «в экономические сектора, обеспечивающие существенный источник дохода правительству» России.

JP отмечает, что была исключена первая формулировка.

Представитель Абрамовича опроверг обвинения в уклонении от уплаты налогов
Бизнес
Яхта Eclipse

Абрамович пытался добиться снятия введенных против него санкций, но суд ЕС в конце 2023-го вынес решение не в пользу бизнесмена. Суд сослался на его роль в металлургической компании Evraz (Абрамович является ее крупнейшим, но не контролирующим акционером с долей 28,64%), об этом говорится и в обосновании санкций против него. Но не все аргументы, приведенные ЕС в этом обосновании, суд счел верными.

Сторона Абрамовича после вынесенного судом решения выражала разочарование, но приветствовала то, «что суд не принял во внимание несколько аргументов, представленных Советом ЕС, и не включил их в качестве основания для сохранения санкций». В том числе это касалось предположений, что Абрамович получал финансовую или иную выгоду от российского правительства. Сторона предпринимателя настаивала, что решение о сохранении санкций «основано исключительно на том, что суд определил господина Абрамовича как «российского бизнесмена».

В суд предприниматель обратился в мае 2022-го, то есть через два месяца после того, как попал под санкции.

Россия считает санкции незаконными и требует их отмены.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Как сейчас выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса»

Создатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в ЖК «Алые паруса»

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Кадры с места взрыва в холле московского ЖК «Алые паруса». Видео

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Сколько криптотрейдеры потеряли за сутки из-за падения рынка

Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Роман Абрамович санкции ЕС
Роман Абрамович фото

Роман Абрамович

предприниматель, бизнесмен
24 октября 1966 года
Материалы по теме
Абрамович опроверг продажу «Гаража»
Бизнес
Представитель Абрамовича опроверг обвинения в уклонении от уплаты налогов
Бизнес
Экс-футболист «Челси» рассказал о злости Абрамовича из-за продажи клуба
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 102,49 (+0,36) Инвестиции, 03 фев, 18:59 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 99,94 (+2,13) Инвестиции, 03 фев, 18:59
Переселением в Россию заинтересовались более 20 тыс. граждан ЛатвииОбщество, 03:39
ЕС изменил обоснование санкций против Абрамовича после решения судаПолитика, 03:16
WSJ узнала о планах Трампа ликвидировать министерство образования СШАПолитика, 03:00
СБУ выдвинула обвинения против Саркисяна за два месяца до его гибелиПолитика, 02:34
Трюдо сообщил, что назначит «царя фентанила» в обмен на отмену пошлин СШАПолитика, 02:16
В МИД России перечислили условия для переговоров с УкраинойПолитика, 02:01
Radio NV назвало сроки визита спецпосланника Трампа Келлога в КиевПолитика, 01:34
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Reuters узнал о возобновлении поставок оружия от США УкраинеПолитика, 01:17
Трамп назначил госсекретаря Рубио главой приостановившего работу USAIDПолитика, 01:03
Карлсен призвал Дворковича уйти в отставку с поста президента FIDEСпорт, 00:37
Рютте решил держать в «тайне» от Путина видение урегулирования на УкраинеПолитика, 00:28
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 00:09
Трамп создал фонд благосостояния США для возможной покупки TikTokЭкономика, 00:07
Игроки Грузии и Узбекистана вошли в топ дорогих трансферов зимыСпорт, 00:05