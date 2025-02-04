ЕС изменил обоснование санкций против Абрамовича после решения суда

Абрамович пытался через суд добиться снятия с себя санкций ЕС, но решение было вынесено не в его пользу. Однако удалось добиться исключения аргумента ЕС, что он получал финансовую или иную выгоду от российского правительства

Роман Абрамович (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press )

Евросоюз изменил формулировку обоснования санкций против российского миллиардера Романа Абрамовича (состояние $9,7 млрд по версии Forbes), сообщает со ссылкой на соответствующее заявление The Jerusalem Post (JP).

В санкционных документах ЕС ранее говорилось, что Абрамович получал выгоду от связей «с российскими лицами, принимающими решения, ответственными за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины» и что он был вовлечен «в экономические сектора, обеспечивающие существенный источник дохода правительству» России.

JP отмечает, что была исключена первая формулировка.

Абрамович пытался добиться снятия введенных против него санкций, но суд ЕС в конце 2023-го вынес решение не в пользу бизнесмена. Суд сослался на его роль в металлургической компании Evraz (Абрамович является ее крупнейшим, но не контролирующим акционером с долей 28,64%), об этом говорится и в обосновании санкций против него. Но не все аргументы, приведенные ЕС в этом обосновании, суд счел верными.

Сторона Абрамовича после вынесенного судом решения выражала разочарование, но приветствовала то, «что суд не принял во внимание несколько аргументов, представленных Советом ЕС, и не включил их в качестве основания для сохранения санкций». В том числе это касалось предположений, что Абрамович получал финансовую или иную выгоду от российского правительства. Сторона предпринимателя настаивала, что решение о сохранении санкций «основано исключительно на том, что суд определил господина Абрамовича как «российского бизнесмена».

В суд предприниматель обратился в мае 2022-го, то есть через два месяца после того, как попал под санкции.

Россия считает санкции незаконными и требует их отмены.