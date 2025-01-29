Представитель Абрамовича опроверг обвинения в уклонении от уплаты налогов
Абрамович всегда действовал в соответствии с профессиональными налоговыми рекомендациями и не совершал никаких правонарушений, сообщили РБК его представители.
О том, что бизнесмен уклонялся от уплаты налогов в ЕС при помощи схемы, в которой яхты передавались в аренду кипрской компании Blue Ocean Yacht Management, а затем — компаниям на Британских Виргинских островах, написала «Би-би-си». По их данным, компании принадлежали разным трастам, а их конечным бенефициаром был сам Абрамович.
«Эти сообщения СМИ категорически не соответствуют действительности», — заявили представители бизнесмена.
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