Лукашенко рассказал о плюсах ядерного оружия

Упреки в сторону Белоруссии из-за размещения на белорусской территории российского тактического ядерного оружия абсурдны, заявил Лукашенко. По его словам, Минск просто учится у тех, кто «сделал язык силы мировым трендом»

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Наличие ядерного оружия гарантирует безопасность в регионе и дает право голоса на международной арене — это реалии сегодняшнего дня. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ.

«Можно много говорить о незаконных односторонних принудительных мерах, военных провокациях на границе, информационных диверсиях, миллионах долларов, вброшенных в подготовку несостоявшихся госпереворотов. Я уже не говорю про открытую демонстрацию готовности подключить к этой цели силы НАТО. Зачем в августе 2020 года рядом с белорусской границей кружили стратегические бомбардировщики Б-52? Кому посылали сигнал? Не только Беларуси. Понятно кому», — сказал он.



На этом фоне Лукашенко назвал абсурдными упреки в сторону Белоруссии из-за размещения на белорусской территории российского тактического ядерного оружия.

«Мы, повторю в сотый раз, никому не угрожаем. Мы просто учимся так называемому дипломатическому этикету у тех, кто сделал язык силы мировым трендом», — подчеркнул президент Белоруссии.

В августе Лукашенко заявил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии служит адекватной реакцией на милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО.

В марте президент России Владимир Путин объявил о планах разместить российское тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, объяснив это, в том числе, американской политикой по размещению ядерного оружия в Германии, Турции, Нидерландах, Италии и других странах Европы.

Лукашенко отметил, что места для хранения готовы и уже началось перемещение ядерного оружия. В середине июня российский лидер сообщил, что первые ядерные заряды уже доставлены на территорию Белоруссии, а до конца года работа будет завершена полностью.

США и ЕС назвали решение России безответственным.