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Политика ,  
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В Минске пояснили связь новой военной доктрины и ядерного оружия

Минск заявил, что в новой доктрине нет пункта о применении ядерного оружия
Фото: MOD_BY / Twitter
Фото: MOD_BY / Twitter

В проекте новой военной доктрины Белоруссии нет положений о механизмах применения тактического ядерного оружия, которое размещено в стране. Об этом сообщил начальник информационно-аналитического управления Генштаба белорусских Вооруженных сил полковник Артем Буторин.

«Что касается ядерного оружия, то военная доктрина не говорит о механизмах, способах, формах и тактических приемах применения этого оружия», — цитирует его пресс-служба белорусского Минобороны.

По словам Буторина, в документе прописано, что ядерное оружие — это средство стратегического сдерживания «от развязывания агрессии» против страны.

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Проект обновленной военной доктрины Белоруссии был рассмотрен на заседании Совета безопасности страны 16 января. По итогам встречи было принято решение доработать документ, чтобы впоследствии внести его на утверждение Всебелорусского народного собрания, уточнил тогда министр обороны страны Виктор Хренин.

В текущей редакции документ, по словам министра, учитывает изменившуюся обстановку, но в целом отражает миролюбивый характер белорусского народа. Кроме того, в доктрине, по словам Хренина, четко указаны источники военных угроз для Белоруссии.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин объявил о планах разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. Он объяснил это, в частности, политикой США по размещению ядерного оружия в Германии, Турции, Нидерландах, Италии и других странах Европы.

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В середине июня того же года Путин сказал, что первые ядерные заряды доставили на территорию Белоруссии, а до конца года работа будет завершена полностью. США и ЕС назвали решение России безответственным.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал абсурдными упреки в адрес страны из-за решения разместить ядерное оружие. По его мнению, размещение ядерного оружия в Белоруссии служит адекватной реакцией на милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО.

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