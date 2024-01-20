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Политика ,  
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Песков не стал называть дату визита Путина в Турцию

Песков пообещал своевременно сообщить о дате визита Путина в Турцию
Реджеп Тайип Эрдоган и&nbsp;Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков не стал называть дату визита главы государства в Турцию после публикации Türkiye, сообщает ТАСС.

«Мы сообщим своевременно», — сказал Песков агентству.

20 января Türkiye написала со ссылкой на источники, что в Анкаре идет подготовка к встрече Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По данным издания, российский лидер посетит Анкару 12 февраля. Подробностей газета не привела.

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Фото:Denis Balibouse / Reuters

В августе 2023 года Путин договорился с Эрдоганом о своем визите в Турцию, однако без конкретных дат. В сентябре лидеры встретились в Сочи и обсудили ряд тем, в том числе зерновую сделку, проект транспортировки российского газа в Европу через Турцию и конфликт на Украине. По итогам встречи президенты не подписывали совместных договоров.

24 октября Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив войну между Израилем и палестинским движением ХАМАС, а также гуманитарный кризис в секторе Газа.

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Дмитрий Песков Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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