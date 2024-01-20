Песков не стал называть дату визита Путина в Турцию
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков не стал называть дату визита главы государства в Турцию после публикации Türkiye, сообщает ТАСС.
«Мы сообщим своевременно», — сказал Песков агентству.
20 января Türkiye написала со ссылкой на источники, что в Анкаре идет подготовка к встрече Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По данным издания, российский лидер посетит Анкару 12 февраля. Подробностей газета не привела.
В августе 2023 года Путин договорился с Эрдоганом о своем визите в Турцию, однако без конкретных дат. В сентябре лидеры встретились в Сочи и обсудили ряд тем, в том числе зерновую сделку, проект транспортировки российского газа в Европу через Турцию и конфликт на Украине. По итогам встречи президенты не подписывали совместных договоров.
24 октября Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив войну между Израилем и палестинским движением ХАМАС, а также гуманитарный кризис в секторе Газа.
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