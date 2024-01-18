По делу Ильи Пономарева прошли обыски

Илья Пономарев (признан иноагентом) (Фото: Евгений Курсков / ТАСС)

В нескольких регионах России прошли обыски по делу «Съезда народных депутатов» (организация признана нежелательной), созданной экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (признан иноагентом), сообщают «Известия».

РЕН ТВ уточнят, что обыски прошли в пяти регионах. Силовики пришли по месту жительства Галины Фильченко и Нодари Хананашвили, а также доцента МГУ Михаила Лобанова (признан иностранным агентом).

По данным RT, их могут привлечь к уголовной ответственности. Телеканал опубликовал также видеозапись обысков.

По делу Пономорева неоднократно приходили с обысками. В мае 2023 года силовики также пришли к Фильченко, Хананашвили и Лобанову. Источники ТАСС и RT тогда связали обыски с деятельностью «Съезда».

РБК обратился за комментарием в «Съезд народных депутатов», к депутату Галине Фильченко, в пресс-службу СУ СК и ГУ МВД по Москве.

В апреле 2023 года «Съезд» признали нежелательной организацией назвав ее угрозой основам конституционного строя и безопасности России. В прокуратуре заявили, что участники добиваются насильственного захвата власти, а также «исполнения функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти».

В сентябре 2023 на Пономарева завели дело об осуществлении деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной. По версии следствия, организация проводила съезд, где были приняты акты, посягающие на территориальную целостность России.