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Политика ,  
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В России впервые вынесли приговор за госизмену, совершенную подростком

Суд в Адыгее вынес первый в России приговор за госизмену, совершенную подростком
С конца 2021-го по начало 2023 года юноша, которому тогда не было 18 лет, делал фотографии войсковой части в Майкопе, а затем отправлял их представителю иностранного государства. Юноше дали четыре года колонии
Фото: Верховный суд Республики Адыгея / VK
Фото: Верховный суд Республики Адыгея / VK

Верховный суд Адыгеи вынес приговор в отношении молодого человека 2005 года рождения, признанного виновным по ст. 275 УК (госизмена), сообщается на сайте суда.

«В период с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года гражданин Л., еще будучи в несовершеннолетнем возрасте, <...> осуществлял визуальное наблюдение и фотографирование места дислокации на территории г. Майкопа войсковой части Министерства обороны России», — говорится в сообщении суда. Затем сделанные снимки юноша отправлял «на адрес почтового ящика представителя иностранного государства».

Ст. 275 предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет и вплоть до пожизненного срока. Но молодому человеку назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии общего режима с ограничением свободы на год. Это было сделано с применением ст. 64 УК (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено кодексом). На момент вынесения приговора молодой человек уже стал совершеннолетним.

ТАСС и Би-би-си отмечают, что это первый приговор, который вынесли за госизмену подростку.

Администратору канала «Она развалилась» дали 14 лет колонии за госизмену
Политика
Фото:РБК

В декабре суды в России вынесли еще несколько приговоров по ст. 275 УК. Например, 19 декабря 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима получил Феликс Елисеев, администратор пабликов «Она развалилась» и «Калхозное безумие». Помимо госизмены ему инкриминировали два эпизода публичного оправдания терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Первоначально следователи возбудили дело из-за двух публикаций антивоенного содержания, затем обвинение было ужесточено. По версии суда, Елисеев перечислял средства куратору через криптовалютный счет, деньги предназначались для закупки оружия и обмундирования для украинской армии.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
госизмена Адыгея Майкоп

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