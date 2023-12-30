В России впервые вынесли приговор за госизмену, совершенную подростком

Суд в Адыгее вынес первый в России приговор за госизмену, совершенную подростком

С конца 2021-го по начало 2023 года юноша, которому тогда не было 18 лет, делал фотографии войсковой части в Майкопе, а затем отправлял их представителю иностранного государства. Юноше дали четыре года колонии

Фото: Верховный суд Республики Адыгея / VK

Верховный суд Адыгеи вынес приговор в отношении молодого человека 2005 года рождения, признанного виновным по ст. 275 УК (госизмена), сообщается на сайте суда.

«В период с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года гражданин Л., еще будучи в несовершеннолетнем возрасте, <...> осуществлял визуальное наблюдение и фотографирование места дислокации на территории г. Майкопа войсковой части Министерства обороны России», — говорится в сообщении суда. Затем сделанные снимки юноша отправлял «на адрес почтового ящика представителя иностранного государства».

Ст. 275 предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет и вплоть до пожизненного срока. Но молодому человеку назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии общего режима с ограничением свободы на год. Это было сделано с применением ст. 64 УК (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено кодексом). На момент вынесения приговора молодой человек уже стал совершеннолетним.

ТАСС и Би-би-си отмечают, что это первый приговор, который вынесли за госизмену подростку.

В декабре суды в России вынесли еще несколько приговоров по ст. 275 УК. Например, 19 декабря 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима получил Феликс Елисеев, администратор пабликов «Она развалилась» и «Калхозное безумие». Помимо госизмены ему инкриминировали два эпизода публичного оправдания терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Первоначально следователи возбудили дело из-за двух публикаций антивоенного содержания, затем обвинение было ужесточено. По версии суда, Елисеев перечислял средства куратору через криптовалютный счет, деньги предназначались для закупки оружия и обмундирования для украинской армии.