Канцлеру Германии не стоит приглашать Путина на пиво или самому лететь в Россию, но западные страны могли бы организовать переговоры в третьей стране, предложил посол Украины. Он напомнил о саммите, положившем конец холодной войне

Андрей Мельник (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Поскольку прямых переговоров между Россией и Украиной быть не может, необходимы «новые, реальные импульсы для дипломатии» извне, заявил украинский посол в Бразилии Андрей Мельник в интервью n-tv. Раньше он был послом в Германии.

«Конечно, Олафу Шольцу недостаточно позвонить Путину, выслушать его сказки... чтобы потом сказать: «Хорошо, я хотя бы попытался, в этом нет никакого смысла, я бы предпочел больше этого не делать. Пока», — сказал Мельник.

Дипломат задался вопросом: «Почему бы господину Шольцу не встретиться с [Владимиром] Путиным?» Он отметил: скорее всего, не стоит приглашать российского президента «в Германию на пиво или лететь в Москву самому». Однако даже во время холодной войны были встречи, напомнил Мельник, например, в Исландии, где говорили за закрытыми дверьми.

В исландском Рекьявике в 1986 году прошла вторая встреча президентов СССР Михаила Горбачева и США Рональда Рейгана, саммит стал во многом прорывным событием. Стороны предметно обсуждали сокращение ракет средней и меньшей дальности, соответствующий договор (ДРСМД) они подписали в следующем году в Вашингтоне. Считается, что именно эта встреча положила конец холодной войне.

Мельник призвал западные страны увеличить поддержку Украины не только в военном отношении, но и дипломатией для завершения конфликта. За последние два года какие-либо дипломатические усилия «практически отсутствовали», указал он. Дипломат выразил благодарность Германии за помощь.

Он занимал должность посла Украины в Германии семь лет, с 2015 по 2022 год. Мельник стал известен своими частыми и резкими комментариями с критикой канцлера и других немецких чиновников, а также поддержкой лидера украинских националистов Степана Бандеры, которого в Израиле и Германии считают участником холокоста. В 2022 году его отозвали из страны и назначили замглавы МИДа, но в 2023-м отправили послом в Бразилию. Должность посла в Германии занял Алексей Макеев, редко выступающий публично.

США, Германия и другие страны, поддерживающие Украину, отказываются вести переговоры с Россией без участия Киева. «Не наше дело вместо Украины формулировать, каких соглашений она хочет достичь», — пояснял Шольц. Американская сторона рассчитывает убедить Москву в необходимости диалога на условиях Киева.

Власти Украины требуют возвращения к границам 1991 года.

Российская сторона отвергает любые мирные планы, которые не предусматривают суверенитет над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. Москва заявляла, что готова к переговорам для урегулирования конфликта.