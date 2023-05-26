Шольц выступил против «холодного мира» на Украине

Германия выступает против завершения конфликта на Украине с установлением новой границы с Россией по «существующему ныне участку фронта». Москва призывает учитывать эти реалии при мирных переговорах

Олаф Шольц (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Конфликт между Россией и Украиной должен закончиться не «холодным миром», а «справедливым», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger.

«Речь не может идти о заключении своего рода холодного мира, например путем превращения существующего ныне участка фронта в новую границу между Россией и Украиной», — сказал он (цитата по Presseportal).

По словам канцлера, в основу «справедливого» мира должен лечь вывод российских войск; но откуда именно, он не стал уточнять. «Не наше дело, вместо Украины формулировать, каких соглашений она хочет достичь», — сказал Шольц.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что Москва против заморозки конфликта на Украине. По его словам, «Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции — обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей» военными или «или иными доступными средствами».

Ранее Песков отмечал, что мирный план должен учитывать реалии, связанные с вхождением в состав России четырех новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Вопрос территориальной принадлежности Крыма президент Владимир Путин также называл закрытым.

Украина настаивает, чтобы переговоры начались после отвода российских войск к границам страны 1991 года. Ее президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев больше не намерен замораживать конфликт с Москвой и останавливаться на границах до начала спецоперации 24 февраля прошлого года, поскольку этот сценарий уже «видели» в Донбассе и он не привел к положительным результатам.