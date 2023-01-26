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Варниг отверг обвинения против России после взрывов на «Северных потоках»
Маттиас Варниг отверг обвинения в адрес России после взрывов на «Северных потоках»
В ответ на вопрос Die Zeit о возможной причастности ко взрывам страны НАТО исполнительный директор Nord Stream AG молча кивнул, отмечает издание
Исполнительный директор компании Nord-Stream AG Маттиас Варниг
Исполнительный директор Nord Stream AG Маттиас Варниг не считает Россию ответственной за взрывы на газопроводах «Северный поток». Об этом он заявил газете Die Zeit.
«Русские? Нет», — сказал Варниг на вопрос, кто стоит за взрывом. «Кто тогда? Страна НАТО?» — он молча кивает, отмечает Zeit. «Англия?», — переспрашивает издание. «Это все спекуляции. Но поразмышляйте об этом», — предложил Варниг.
В конце сентября на газопроводах «Северный поток» произошли взрывы. В результате были повреждены обе нитки «Северного потока-1» и одна нитка «Северного потока-2». Путин обвинил в случившемся «англосаксов», которым, по его мнению, это было «выгодно». Белый дом причастность стран НАТО ко взрывам исключил.