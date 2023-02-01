Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Новостроевка
Под обстрел в приграничной с Украиной Белгородской области попало село Новостроевка, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня в Грайворонском городском округе под обстрел ВСУ попало село Новостроевка. Самое главное — пострадавших нет», — написал он.
Гладков сообщил, что обстрел принес незначительные разрушения.
«Также снаряды попали на территорию фермерского хозяйства, в результате чего зафиксированы повреждения у хозпостроек и спецтехники», — добавил губернатор.
Губернаторы приграничных с Украиной регионов практические ежедневно сообщают об обстрелах со стороны Украины.
1 февраля пресс-служба «Транснефти» сообщила, что ВСУ пытались обстрелять нефтеперекачивающую станцию Новозыбково трубопровода «Дружба». Попытка обстрела произошла вечером 31 января. «У нас там сейчас проблема с электроэнергией. Эта станция предназначена для пиковых режимов, сейчас такой ситуации нет. Она не выведена из эксплуатации, она может работать, просто в нерабочем режиме», — пояснили в пресс-службе компании.
Президент Владимир Путин заявил, что приграничные российские регионы не должны подвергаться обстрелам со стороны Украины. По его словам, это задача, которая стоит перед Минобороны.
«Конечно, приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов. Но это дело уже военного ведомства», — сказал президент на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры.