Начальник спецприемника в Сахарово назвал число содержащихся арестованных

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве находятся 812 человек, задержанных и арестованных за участие в несанкционированных акциях. Об этом телеканалу РБК сообщил начальник центра Алексей Лагода.

«Это люди, задержанные 31-го, первого и второго числа, и те, кого периодически приводили в течение этой недели для отбывания административного ареста», — заявил Лагода.

По его словам, вместимость центра составляет 966 мест, но свободных мест в спецприемнике нет, так как вместе с арестованными после митингов в ЦВСИГ также содержатся иностранцы, которые нарушили миграционное законодательство.

За минувшую ночь в Сахарово из московских судов доставили 312 человек, сообщил Лагода. По его словам, арестованных привозили с 18:00 3 февраля до 5:00 4 февраля. Транспорт приезжал с промежутками в час-два, люди ждали в автобусах не более часа, после чего их помещали в комнаты для распределения, сказал он.