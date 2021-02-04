Начальник спецприемника в Сахарово назвал число содержащихся арестованных

«На 7:30 все люди, которые были помещены в центр за ночь, были размещены в комнатах для проживания на четыре, шесть и десять койко-мест с одновременной выдачей постельных принадлежностей, постельного белья, зубных щеток, мыла, туалетного белья», — заявил Лагода. По его словам, 4 февраля центр проверили представители МВД и ОНК.
«Претензий к руководству центра и ГУ МВД Москвы по организации содержания у граждан РФ, содержащихся здесь, в настоящий момент нет», — добавил начальник спецприемника.
Московские спецприемники и отделы полиции оказались переполненными после несогласованных протестных акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля, поэтому арестованных стали размещать в ЦВСИГ в Сахарово. Правозащитники несколько раз сообщали, что автозаки с арестованными по много часов стоят в очередях, ожидая, пока людей примут в спецприемнике. 2 февраля задержанные на акции 31 января записали видеообращение, в котором заявили, что до сих пор находятся в автобусах. После этого в МВД заявили, что все арестованные участники митинга «размещены по местам содержания, обеспечены питьем и горячим питанием».
Однако позже у ЦВСИГ в Сахарово вновь скопилась очередь из автозаков. 4 февраля активист Алексей Миняйло сообщил РБК, что его знакомая просидела в автобусе 12 часов. По словам другой арестованной, Дарьи Зиминой, она пробыла в автозаке семь часов. Адвокат Федор Сирош рассказал, что в восьмиместной камере разместили 28 человек. В Сахарово доставили и главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, которого накануне арестовали на 25 суток за ретвит шутки. По данным издания, он провел возле центра не менее трех часов, прежде чем автобус попал на территорию спецприемника.
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева начала проверку информации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что задержанных оказалось больше, «чем могут обработать изоляторы и чем можно оформить в сжатые сроки». Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по защите прав человека в местах принудительного содержания Москвы Алексей Мельников также связал проблемы с размещением арестованных в Сахарово с процедурой их оформления.
В столичном ГУ МВД днем 4 февраля заявили, что в ЦВСИГ в Сахарово арестованные были размещены «в полном соответствии с нормативными актами, регулирующими правоотношения данной категории», им предоставили горячее питание и постельные принадлежности. «В специализированном центре достаточно мест для содержания лиц, подвергнутых административному аресту», — отметили в МВД.