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Дело Навального ,  
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В Москве задержали подозреваемого в распылении газа в лицо росгвардейцу

По версии следствия, 23-летний мужчина распылил «содержимое баллончика» в лицо силовику во время акции в поддержку Навального 31 января. На допросе он признал вину, ему предъявили обвинение
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сотрудники столичного ГСУ СК совместно с полицией задержали 23-летнего мужчину, который обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти во время несанкционированной акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, которая прошла в Москве 31 января. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, мужчина вблизи Комсомольской площади в Москве распылил в лицо сотруднику Росгвардии «содержимое баллончика». Личность мужчины была установлена, позднее его задержали. В ходе допроса он полностью признал свою вину, ему предъявлено обвинение.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). «В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

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23 и 31 января в России прошли не согласованные с властями акции протеста, участники которых требовали выпустить Навального на свободу. Протесты сопровождались задержаниями. В ходе первого дня протестов, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 4 тыс. человек, в ходе второго — свыше 5 тыс.

В Кремле, комментируя число участников акций протеста 23 января, отметили, что их меньше, чем тех, кто голосует за президента Владимира Путина. «Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Алексей Навальный был арестован в середине января сразу после приезда из Германии, где находился на протяжении почти пяти месяцев и проходил курс лечения после отравления. Власти ФРГ заявляли, что он был отравлен боевым химическим веществом из группы «Новичок». В Москве в ответ говорили, что до отправки в ФРГ в организме оппозиционера следов отравляющих веществ обнаружено не было.

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По версии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, что был обязан делать как осужденный условно, в том числе в течение того времени, что он находился в ФРГ.

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Фото:РБК

Испытательный срок Навального касался дела о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше Восток». По этому делу оппозиционер был осужден в декабре 2014 года на 3,5 года условно, его брат Олег Навальный тогда же получил 3,5 года колонии. Навальный не признал свою вину, связывая уголовное преследование с политическими мотивами. В 2017 году испытательный срок для Алексея Навального был продлен — он должен был закончиться 30 декабря 2020 года.

Суд над Навальным состоялся 2 февраля. Заседание проходило в выездном режиме в Мосгорсуде. По заключению судьи, Навальный нарушал свои обязательства условно осужденного, пока находился на территории ФРГ. Доводы защиты оппозиционера суд признал несостоятельными. В итоге Навальному заменили условный срок на реальный и отправили его в колонию на два года и восемь месяцев. У Навального и защиты есть десять суток на обжалование постановления.

Задержания в Москве после решения суда по делу Навального. Фоторепортаж
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Автор
Михаил Юшков
Следственный комитет Росгвардия уголовное дело газовый баллончик акции протеста Алексей Навальный
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