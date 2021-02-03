В Москве задержали подозреваемого в распылении газа в лицо росгвардейцу

По версии следствия, 23-летний мужчина распылил «содержимое баллончика» в лицо силовику во время акции в поддержку Навального 31 января. На допросе он признал вину, ему предъявили обвинение

Фото: Владислав Шатило / РБК

Сотрудники столичного ГСУ СК совместно с полицией задержали 23-летнего мужчину, который обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти во время несанкционированной акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, которая прошла в Москве 31 января. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, мужчина вблизи Комсомольской площади в Москве распылил в лицо сотруднику Росгвардии «содержимое баллончика». Личность мужчины была установлена, позднее его задержали. В ходе допроса он полностью признал свою вину, ему предъявлено обвинение.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). «В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

23 и 31 января в России прошли не согласованные с властями акции протеста, участники которых требовали выпустить Навального на свободу. Протесты сопровождались задержаниями. В ходе первого дня протестов, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 4 тыс. человек, в ходе второго — свыше 5 тыс.