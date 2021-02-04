В McKinsey начали проверку из-за совета сотрудникам не ходить на митинги
Международная консалтинговая компания McKinsey проводит проверку в связи с рекомендациями сотрудникам своего московского офиса не ходить на несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом глава McKinsey Кевин Снидер написал нескольким своим сотрудникам. Подлинность письма (есть у РБК) подтвердил РБК знакомый партнера McKinsey.
В направленном российским сотрудникам компании перед несанкционированным митингом 23 января письме за подписью управляющего партнера по России и СНГ Виталия Клинцова была рекомендация держаться подальше от Пушкинской площади в Москве и Сенатской площади в Санкт-Петербурге.
Руководитель McKinsey подчеркнул, что работники не могут поддерживать какую-либо политическую деятельность ни публично, ни в частном порядке в соответствии с политикой компании. Им также запретили делать соответствующие посты и комментарии в социальных сетях.
Снидер назвал письмо ошибкой и искажением политики компании и ее ценностей.