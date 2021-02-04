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Дело Навального ,  
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В McKinsey начали проверку из-за совета сотрудникам не ходить на митинги

Глава компании Кевин Снидер написал своим сотрудникам, что письмо с запретом ходить на митинг было ошибкой, и пообещал разобраться и принять меры. Ранее сенатор США пожаловался ему на российский офис McKinsey
Кевин Снидер
Кевин Снидер (Фото: Samir Hussein / Getty Images for The Business of Fashion)

Международная консалтинговая компания McKinsey проводит проверку в связи с рекомендациями сотрудникам своего московского офиса не ходить на несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом глава McKinsey Кевин Снидер написал нескольким своим сотрудникам. Подлинность письма (есть у РБК) подтвердил РБК знакомый партнера McKinsey.

В направленном российским сотрудникам компании перед несанкционированным митингом 23 января письме за подписью управляющего партнера по России и СНГ Виталия Клинцова была рекомендация держаться подальше от Пушкинской площади в Москве и Сенатской площади в Санкт-Петербурге.

Руководитель McKinsey подчеркнул, что работники не могут поддерживать какую-либо политическую деятельность ни публично, ни в частном порядке в соответствии с политикой компании. Им также запретили делать соответствующие посты и комментарии в социальных сетях.

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Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Снидер назвал письмо ошибкой и искажением политики компании и ее ценностей.

Глава McKinsey заверил подчиненных, что в компании придерживаются позиции свободы выражения мнений, и пообещал разобраться в произошедшем и принять соответствующие меры.

«Да, были такие письма от Кевина, некоторым бывшим сотрудникам в том числе», — сказал РБК знакомый другого бывшего сотрудника McKinsey.

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«Как уже говорилось, в нашем изначальном сообщении сотрудникам политика компании была отражена некорректно. В настоящее время мы пересматриваем процессы, приведшие к этой ошибке, и обеспечиваем, чтобы сотрудники McKinsey по всему миру имели четкое представление о политиках компании», — заявил РБК представитель McKinsey & Company.

После первого письма 23 января McKinsey сообщила, что в нем была допущена ошибка. «Политика компании была неправильно отражена в этом электронном письме. Вот разъясняющее заявление, которое было направлено в СМИ: «McKinsey поддерживает права своих сотрудников на участие на законных основаниях и в личном качестве в гражданской и политической деятельности во всех странах, где мы работаем. Признание этих прав безоговорочно», — говорилось в новом письме.

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После этого сенатор США Марко Рубио обратился в консалтинговую фирму с жалобой на российский офис компании. По мнению сенатора, предостережение от участия в митингах «поднимает серьезные вопросы об основных ценностях и корпоративной культуре McKinsey».

Рубио назвал компанию «инструментом авторитарных репрессий» и напомнил о ее связях с российскими правительственными учреждениями.

Сенатор пожаловался на офис McKinsey в России из-за письма о протестах
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального прошли в Москве и других российских регионах 23 и 31 января. По итогам первой акции по стране задержали более 4,5 тыс. человек (данные «ОВД-Инфо»), по итогам второй — более 5 тыс. Кроме того, около 2,5 тыс. человек задержали в Москве и Петербурге 2 февраля после решения суда отправить Навального в колонию на два года и восемь месяцев по делу «Ив Роше».

Авторы
Тимофей Дзядко, Михаил Котляр, Любовь Порываева
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