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Отравление Навального ,  
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Сенатор пожаловался на офис McKinsey в России из-за письма о протестах

Марко Рубио заявил, что, по его мнению, из текста письма, запрещающего сотрудникам участвовать в митингах, следует, что компания — «не более чем инструмент авторитарных репрессий». Он потребовал от главы компании объяснений

Сенатор США Марко Рубио написал письмо руководству международной консалтинговой компании McKinsey с жалобой на российский офис. Поводом для этого стало письмо, которое компания накануне разослала своим сотрудникам, с запретом участвовать в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Письмо Рубио есть у РБК, оно адресовано Кевину Снидеру, управляющему директору компании.

В письме McKinsey, разосланном 23 января, говорилось, что сотрудники компании не могут поддерживать политическую деятельность. Их призвали не ходить в места проведения акций и не размещать никаких постов на эту тему в соцсетях.

Позже компания разослала новое письмо, в котором сообщила о путанице. «Некоторые из вас вчера выразили обеспокоенность по поводу моего электронного письма. Я признаю, что политика компании была неправильно отражена в этом электронном письме. Вот разъясняющее заявление, которое было направлено в СМИ: «McKinsey поддерживает права своих сотрудников на участие на законных основаниях и в личном качестве в гражданской и политической деятельности во всех странах, где мы работаем. Признание этих прав безоговорочно». Надеюсь, это устранит путаницу», — говорилось в новом письме.

В McKinsey предостерегли сотрудников от участия в акции за Навального
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Рубио заявил, что, несмотря на второе письмо, руководитель российского офиса компании, видимо, неверно интерпретировал политику McKinsey. По его мнению, этот эпизод «поднимает серьезные вопросы об основных ценностях и корпоративной культуре McKinsey».

Он также заявил, что, судя по тексту первого письма, компания — «не более чем инструмент авторитарных репрессий» и напомнил, что McKinsey в России поддерживает тесные деловые связи с правительственными учреждениями.

Сенатор подчеркнул, что в августе получил от руководства McKinsey в Северной Америке разъяснение политики компании в отношении ее сотрудников. В нем говорилось, что МcKinsey «поддерживает защиту прав наших сотрудников на свободу ассоциации». При этом в разъяснении было сказано, что сотрудник не могут баллотироваться на выборах или занимать должность в рамках политической кампании, а также использовать ресурсы фирмы или ее символику для политической деятельности.

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«Как могло случиться, что Виталий Клинцов, управляющий партнер McKinsey в России, сформулировал столь радикально отличные указания относительно «прав сотрудников на свободу ассоциации»?», — говорится в письме Рубио. Он потребовал описать, как именно определялось первоначальное указание не участвовать в митингах, а также «консультировался ли кто-то из компании с режимом [президента Владимира] Путина».

Акции протеста прошли в десятках российских городов после того, как Алексея Навального арестовали по делу «Ив Роше» на 30 суток. По последним данным «ОВД-Инфо», всего правоохранители задержали 3642 человека, из них 1439 — в Москве. Протесты сопровождались столкновениями с сотрудниками ОМОН и полиции. СК завел ряд уголовных дел по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, умышленном уничтожении или применении имущества, хулиганстве.

МВД оценило число участников в Москве в 4 тыс., AP и Reuters сообщали, что в акциях приняли участие от 15 до 40 тыс. человек.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что протесты не были массовыми, а на улицы вышло «мало людей». «Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовало за поправки в Конституцию», — отметил он.
 

Авторы
Мария Лисицына, Тимофей Дзядко
McKinsey Марко Рубио акции протеста митинги
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