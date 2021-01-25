Сенатор пожаловался на офис McKinsey в России из-за письма о протестах

Марко Рубио заявил, что, по его мнению, из текста письма, запрещающего сотрудникам участвовать в митингах, следует, что компания — «не более чем инструмент авторитарных репрессий». Он потребовал от главы компании объяснений

Сенатор США Марко Рубио написал письмо руководству международной консалтинговой компании McKinsey с жалобой на российский офис. Поводом для этого стало письмо, которое компания накануне разослала своим сотрудникам, с запретом участвовать в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Письмо Рубио есть у РБК, оно адресовано Кевину Снидеру, управляющему директору компании.

В письме McKinsey, разосланном 23 января, говорилось, что сотрудники компании не могут поддерживать политическую деятельность. Их призвали не ходить в места проведения акций и не размещать никаких постов на эту тему в соцсетях.

Позже компания разослала новое письмо, в котором сообщила о путанице. «Некоторые из вас вчера выразили обеспокоенность по поводу моего электронного письма. Я признаю, что политика компании была неправильно отражена в этом электронном письме. Вот разъясняющее заявление, которое было направлено в СМИ: «McKinsey поддерживает права своих сотрудников на участие на законных основаниях и в личном качестве в гражданской и политической деятельности во всех странах, где мы работаем. Признание этих прав безоговорочно». Надеюсь, это устранит путаницу», — говорилось в новом письме.

Рубио заявил, что, несмотря на второе письмо, руководитель российского офиса компании, видимо, неверно интерпретировал политику McKinsey. По его мнению, этот эпизод «поднимает серьезные вопросы об основных ценностях и корпоративной культуре McKinsey».