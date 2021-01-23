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Отравление Навального ,  
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McKinsey заявила о путанице в письме с советом не участвовать в протестах

Ранее компания разослала сотрудникам письмо, в котором посоветовала не ходить на акции протеста и воздержаться от высказываний на эту тему в соцсетях и СМИ
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Международная консалтинговая компания McKinsey сообщила, что в письме, в котором сотрудникам было запрещено выходить на митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, была допущена ошибка. Об этом говорится в новом письме (есть у РБК), которое было направлено сотрудникам от лица руководства компании. Подлинность письма РБК подтвердил знакомый партнера McKinsey.

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«Некоторые из вас вчера выразили обеспокоенность по поводу моего электронного письма. Я признаю, что политика компании была неправильно отражена в этом электронном письме. Вот разъясняющее заявление, которое было направлено в СМИ: «McKinsey поддерживает права своих сотрудников на участие на законных основаниях и в личном качестве в гражданской и политической деятельности во всех странах, где мы работаем. Признание этих прав безоговорочно». Надеюсь, это устранит путаницу», — говорится в тексте письма.

Такой же комментарий пресс-служба компании прислала РБК, исключив из него вступительное и заключительное предложения.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

О том, что руководство McKinsey предостерегло сотрудников от участия в акции за Навального, РБК сообщил днем 23 января. В письме говорилось, что сотрудники компании не могут поддерживать какую-либо политическую деятельность ни публично, ни в частном порядке, в соответствии с политикой компании. В нем также утверждалось, что запрет действует и на активность сотрудников в социальных сетях и медиа.

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Несанкционированные акции в поддержку Навального прошли 23 января по всей России. В нескольких городах протесты переросли в беспорядки с полицией, в результате чего есть пострадавшие с обеих сторон. Сотрудники органов в течение дня задерживали участников акций. Официальных данных по задержанным от властей пока не поступало. По информации «ОВД-Инфо», в целом по стране силовики задержали 2501 человека, из них 945 в Москве и области.

Авторы
Тимофей Дзядко, Михаил Юшков, Майя Бобенко
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