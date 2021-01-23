McKinsey заявила о путанице в письме с советом не участвовать в протестах

Ранее компания разослала сотрудникам письмо, в котором посоветовала не ходить на акции протеста и воздержаться от высказываний на эту тему в соцсетях и СМИ

Фото: Владислав Шатило / РБК

Международная консалтинговая компания McKinsey сообщила, что в письме, в котором сотрудникам было запрещено выходить на митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, была допущена ошибка. Об этом говорится в новом письме (есть у РБК), которое было направлено сотрудникам от лица руководства компании. Подлинность письма РБК подтвердил знакомый партнера McKinsey.

«Некоторые из вас вчера выразили обеспокоенность по поводу моего электронного письма. Я признаю, что политика компании была неправильно отражена в этом электронном письме. Вот разъясняющее заявление, которое было направлено в СМИ: «McKinsey поддерживает права своих сотрудников на участие на законных основаниях и в личном качестве в гражданской и политической деятельности во всех странах, где мы работаем. Признание этих прав безоговорочно». Надеюсь, это устранит путаницу», — говорится в тексте письма.

Такой же комментарий пресс-служба компании прислала РБК, исключив из него вступительное и заключительное предложения.