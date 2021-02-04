Почти 500 ученых выступили против применения силы на акциях протеста

«Отсутствие расследования отравления Алексея Навального в России, а также его задержание и арест по возвращении на родину после лечения порождают возмущение в обществе, способствуют усилению гражданского противостояния и дестабилизации обстановки в стране», — отметили авторы письма. Ученые считают, что в России пытаются создать образ «внешнего врага», что, по их мнению, ведет к изоляции страны. Они предлагают «использовать потенциал международного сотрудничества для совместной борьбы с глобальными угрозами человечеству, а также для снижения противоречий и усиления взаимопонимания между странами».
«Современная наука не может развиваться в условиях изоляции. Мы приветствуем ориентацию России на развитие науки и технологий, однако без международного сотрудничества наука в стране истощится, а без науки у страны не будет будущего», — говорится в заявлении.
Помимо этого 4 февраля российские музыкальные и театральные критики выступили против полицейского насилия в ходе недавних акций протеста в Москве и других городах. Совместное открытое письмо от лица двух объединений было опубликовано на сайтах Ассоциации театральных критиков и Ассоциации музыкальных критиков.
«Мы требуем отменить фактический запрет мирных собраний и митингов, прекратить практику незаконных задержаний и наказаний, избиений и унижений людей, собирающихся мирно и без оружия, чтобы заявить о своей гражданской позиции», — говорится в письме.
Члены объединений призвали освободить задержанных на акциях протеста и обратились к коллегам по цеху с просьбой присоединиться к заявлению.
Журналист Зоя Светова также обратилась с открытым письмом к главе МВД России Владимиру Колокольцеву, главе Минюста Константину Чуйченко и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.
В письме она попросила разобраться с «грубыми нарушениями законов и Конституции России со стороны полиции и Росгвардии» в отношении задержанных и арестованных на акциях протеста 23 и 31 января, а также 2 февраля.
Среди нарушений она перечислила проведение допросов задержанных граждан без адвокатов; изъятие средств связи, без которых задержанные не могут совершить один звонок родным; недопуск адвокатов на обыски.
Обращение подписали более 100 человек, в том числе галерист Марат Гельман, филолог Олег Лекманов, актрисы Чулпан Хаматова, Елена Коренева и Юлия Ауг, кинорежиссер Виталий Манский и другие деятели культуры.
РБК направил запросы в пресс-службы МВД и Минюста.
Навального госпитализировали в Омске в августе 2020 года, затем его доставили на лечение в Германию. Власти ФРГ заявили, что эксперты нашли в организме Навального следы яда «Новичок», эти выводы также подтвердила Организация по запрещению химического оружия. В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и CNN утверждается, что к отравлению Навального могли быть причастны сотрудники ФСБ.
Российские врачи версию с отравлением исключили и в качестве основного диагноза назвали нарушение обмена веществ. Москва все обвинения в причастности к случившемуся с Навальным опровергала. По словам президента России Владимира Путина, расследование The Insider, Bellingcat и CNN — это «легализация материалов американских спецслужб».
17 января Навальный вернулся в Россию. При прохождении паспортного контроля в аэропорту его задержали по делу «Ив Роше». Еще до его прибытия ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок на реальный. В службе заявили, что Навальный неоднократно не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции.
На следующий день Навального арестовали на 30 суток. 23 и 31 января сторонники оппозиционера провели несанкционированные акции протеста. Некоторые из них закончились столкновениями силовиков и демонстрантов и массовыми задержаниями. На последней акции, по данным «ОВД-Инфо», число задержанных стало рекордным, превысив 5,4 тыс. человек. МВД пока не сообщало официальных данных о числе задержанных. Против протестующих заведено более 20 уголовных дел.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы выполняют свои обязанности по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, а власти принимают необходимые меры для предотвращения худших последствий от несогласованных акций.
Он указал на существенный дискомфорт в жизни москвичей от перекрытия улиц и движения общественного транспорта во время проведения несогласованных акций, однако отметил, что «эти сложности не являются производной от деятельности полиции».
Авторы
Виктория Полякова, Виктория Тютина
При участии
Роман Кирьянов