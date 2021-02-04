Почти 500 ученых выступили против применения силы на акциях протеста

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 75,73 (-0,35) Инвестиции, 14:01
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 90,92 (-0,64) Инвестиции, 14:01
Конструктор вечеринки: шестнадцать идей от мастер-класса до маскарада РБК Стиль и LG SIGNATURE, 14:49 Фигурист из группы Алексея Мишина победил на юниорском чемпионате России Спорт, 14:38 Фигурист рассказал о хороших отношениях с Тутберидзе после ухода от нее Спорт, 14:33 Москва возглавила европейский рейтинг по ценам на аренду элитного жилья Недвижимость, 14:33 В Кремле ответили на жалобы задержанной на угрозы в отделении полиции Политика, 14:31 «Гонка за недвижимостью»: какие квартиры в Москве продаются лучше всего Недвижимость, 14:24 Алиса Фрейндлих сдала отрицательный тест на COVID-19 Общество, 14:22 В Москве задержали еще одного фигуранта дела о нападении на полицию Политика, 14:20 Цифровой штурман: все о системе Porsche Connect РБК и Porsche, 14:18 В Москве перед спецприемником ночью скопилась очередь из автозаков Политика, 14:17 Kia Rio отобрала у Lada Granta титул самой популярной модели в России Авто, 14:15 «Зенит» выиграл пятый матч подряд на сборе в Дубае Спорт, 14:10 Беглов внес в ЗакС Петербурга проект о праздновании дня сотрудника ФСИН Политика, 14:04 Глава музея при храме Минобороны перешла на работу в театр Богомолова Общество, 13:59
Дело Навального ,  
0 

Почти 500 ученых выступили против применения силы на акциях протеста

В России необходимо отменить «фактический запрет» митингов и прекратить применять силу против демонстрантов, говорится в письме, которое подписали 500 ученых, среди которых десять академиков РАН
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Более 500 ученых призвали российские власти прекратить «фактический запрет мирных собраний и митингов, а также аресты, уголовное преследование и вообще любое применение силовых методов в отношении мирных демонстрантов». Об этом говорится в открытом письме, которое опубликовало научное издание «Троицкий вариант».

Они также потребовали прекратить преследования оппозиционера Алексея Навального и его сторонников, «провести честное и открытое расследование его отравления и наказать виновных». Ученые также указали, что в России пока «упущена возможность консолидации интеллектуальной элиты и всего общества в борьбе против пандемии», а вместо этого «делаются попытки создания образа внешнего врага, напрямую ведущие к изоляции страны».

Под открытым письмом подписались почти 500 ученых, работающих в разных странах, в том числе в России, Великобритании, США, Франции, Австрии, Дании, Южной Корее, Германии, Швеции, Канаде и Австралии. В списке подписантов десять академиков Российской академии наук.

Среди подписавшихся ученых — лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года Андрей Гейм, член Европейской академии, биоинформатик Михаил Гельфанд, профессор экономики парижской Школы политических наук (Sciences Po) Сергей Гуриев, академики РАН Владимир Захаров, Роальд Сагдеев, Юрий Костицын, Ефим Хазанов, Александр Старобинский, Михаил Данилов, Людмила Бойнович, член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик и другие.

Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Отсутствие расследования отравления Алексея Навального в России, а также его задержание и арест по возвращении на родину после лечения порождают возмущение в обществе, способствуют усилению гражданского противостояния и дестабилизации обстановки в стране», — отметили авторы письма. Ученые считают, что в России пытаются создать образ «внешнего врага», что, по их мнению, ведет к изоляции страны. Они предлагают «использовать потенциал международного сотрудничества для совместной борьбы с глобальными угрозами человечеству, а также для снижения противоречий и усиления взаимопонимания между странами».

«Современная наука не может развиваться в условиях изоляции. Мы приветствуем ориентацию России на развитие науки и технологий, однако без международного сотрудничества наука в стране истощится, а без науки у страны не будет будущего», — говорится в заявлении.

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Каким будет шопинг в 2021 году — прогноз Facebook Больничные и декретные отпуска. Что поменялось для работодателей Как амбициозный индийский стартап рвется заменить Facebook

Суд по делу Навального и реакция на него. Главное
Политика
Алексей Навальный

Помимо этого 4 февраля российские музыкальные и театральные критики выступили против полицейского насилия в ходе недавних акций протеста в Москве и других городах. Совместное открытое письмо от лица двух объединений было опубликовано на сайтах Ассоциации театральных критиков и Ассоциации музыкальных критиков.

«Мы требуем отменить фактический запрет мирных собраний и митингов, прекратить практику незаконных задержаний и наказаний, избиений и унижений людей, собирающихся мирно и без оружия, чтобы заявить о своей гражданской позиции», — говорится в письме.

Члены объединений призвали освободить задержанных на акциях протеста и обратились к коллегам по цеху с просьбой присоединиться к заявлению.

Журналист Зоя Светова также обратилась с открытым письмом к главе МВД России Владимиру Колокольцеву, главе Минюста Константину Чуйченко и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

В письме она попросила разобраться с «грубыми нарушениями законов и Конституции России со стороны полиции и Росгвардии» в отношении задержанных и арестованных на акциях протеста 23 и 31 января, а также 2 февраля.

Среди нарушений она перечислила проведение допросов задержанных граждан без адвокатов; изъятие средств связи, без которых задержанные не могут совершить один звонок родным; недопуск адвокатов на обыски.

Обращение подписали более 100 человек, в том числе галерист Марат Гельман, филолог Олег Лекманов, актрисы Чулпан Хаматова, Елена Коренева и Юлия Ауг, кинорежиссер Виталий Манский и другие деятели культуры.

РБК направил запросы в пресс-службы МВД и Минюста.

Навального госпитализировали в Омске в августе 2020 года, затем его доставили на лечение в Германию. Власти ФРГ заявили, что эксперты нашли в организме Навального следы яда «Новичок», эти выводы также подтвердила Организация по запрещению химического оружия. В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и CNN утверждается, что к отравлению Навального могли быть причастны сотрудники ФСБ.

Российские врачи версию с отравлением исключили и в качестве основного диагноза назвали нарушение обмена веществ. Москва все обвинения в причастности к случившемуся с Навальным опровергала. По словам президента России Владимира Путина, расследование The Insider, Bellingcat и CNN — это «легализация материалов американских спецслужб».

17 января Навальный вернулся в Россию. При прохождении паспортного контроля в аэропорту его задержали по делу «Ив Роше». Еще до его прибытия ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок на реальный. В службе заявили, что Навальный неоднократно не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции.

На следующий день Навального арестовали на 30 суток. 23 и 31 января сторонники оппозиционера провели несанкционированные акции протеста. Некоторые из них закончились столкновениями силовиков и демонстрантов и массовыми задержаниями. На последней акции, по данным «ОВД-Инфо», число задержанных стало рекордным, превысив 5,4 тыс. человек. МВД пока не сообщало официальных данных о числе задержанных. Против протестующих заведено более 20 уголовных дел.

Акции сторонников Навального в городах России. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы выполняют свои обязанности по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, а власти принимают необходимые меры для предотвращения худших последствий от несогласованных акций.

Он указал на существенный дискомфорт в жизни москвичей от перекрытия улиц и движения общественного транспорта во время проведения несогласованных акций, однако отметил, что «эти сложности не являются производной от деятельности полиции».

Авторы
Виктория Полякова, Виктория Тютина
При участии
Роман Кирьянов
Алексей Навальный Андрей Гейм ученые протесты Чулпан Хаматова
Материалы по теме
Медведев назвал Навального «политическим проходимцем»
Политика
Генпрокуратура объяснила требование реального срока для Навального
Политика
Президент Чехии назвал балаганом ситуацию с Навальным
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter