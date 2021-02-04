Почти 500 ученых выступили против применения силы на акциях протеста

В России необходимо отменить «фактический запрет» митингов и прекратить применять силу против демонстрантов, говорится в письме, которое подписали 500 ученых, среди которых десять академиков РАН

Фото: Андрей Любимов / РБК

Более 500 ученых призвали российские власти прекратить «фактический запрет мирных собраний и митингов, а также аресты, уголовное преследование и вообще любое применение силовых методов в отношении мирных демонстрантов». Об этом говорится в открытом письме, которое опубликовало научное издание «Троицкий вариант».

Они также потребовали прекратить преследования оппозиционера Алексея Навального и его сторонников, «провести честное и открытое расследование его отравления и наказать виновных». Ученые также указали, что в России пока «упущена возможность консолидации интеллектуальной элиты и всего общества в борьбе против пандемии», а вместо этого «делаются попытки создания образа внешнего врага, напрямую ведущие к изоляции страны».

Под открытым письмом подписались почти 500 ученых, работающих в разных странах, в том числе в России, Великобритании, США, Франции, Австрии, Дании, Южной Корее, Германии, Швеции, Канаде и Австралии. В списке подписантов десять академиков Российской академии наук.

Среди подписавшихся ученых — лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года Андрей Гейм, член Европейской академии, биоинформатик Михаил Гельфанд, профессор экономики парижской Школы политических наук (Sciences Po) Сергей Гуриев, академики РАН Владимир Захаров, Роальд Сагдеев, Юрий Костицын, Ефим Хазанов, Александр Старобинский, Михаил Данилов, Людмила Бойнович, член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик и другие.