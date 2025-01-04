Порошенко назвал запоздалым решение по транзиту газа через Украину

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Порошенко считает, что такое решение нужно было принять еще в 2019 году

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что решение Киева прекратить транзит российского газа было правильным, но запоздалым, его словам приводит «Интерфакс-Украина».

Он напомнил, что срок контракта истек в 2019 году, но был продлен еще на пять лет.

Порошенко также заявил, что в интересах Украины помочь соседней Молдавии преодолеть энергетический кризис. «Я думаю, что в этих условиях мы можем украинскую добычу газа использовать для поддержки наших партнеров и надежных друзей. Я имею в виду дружественную нам Молдову, которая сейчас объявила чрезвычайную ситуацию в энергетике», — отметил он в эфире телеканала «Прямой». Кишинев ввел режим чрезвычайной ситуации в энергетике на фоне прекращения транзита газа. Украинский «Энергоатом» пообещал экспортировать электроэнергию в республику ночью, когда есть ее избыток.

Политик счел помощь Молдавии вопросом национальной безопасности. «Для нас это также вопрос контроля безопасности границ, которые мы имеем с Республикой Молдова», — добавил он.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. В 8:00 1 января 2025 года «Газпром» объявил о прекращении поставок. Для экспорта газа из России в ЕС теперь остался только «Турецкий поток». Украинское Минэнерго оценило остановку транзита как «историческое событие».

Киев исключил возможность продления контракта. Президент России Владимир Путин в ответ на отказ Украины заявил: «Этого [транзитного] контракта не будет уже, все ясно. Но, значит, хорошо, мы переживем, «Газпром» это переживет».

Газ перестал поступать и в Приднестровье, по территории которого осуществлялся транзит. Молдавская ГРЭС, которая находится в Приднестровье и принадлежит российской компании «Интер РАО», перешла на уголь. В непризнанной республике из-за прекращения поставок газа и вызванного этим энергодефицита остановили работу почти все промышленные предприятия. 1 января было отключено центральное отопление в домах. Жителей предупредили о веерных отключениях электроэнергии.

Завершившийся контракт был заключен в конце 2019 года. Тогда Москва и Киев подписали пакет документов об урегулировании судебных споров и взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также о новом транзитном договоре сроком на пять лет с возможностью продления еще на десять лет. Согласно его условиям, «Газпром» гарантировал прокачку суммарно не менее 225 млрд куб. м природного газа: 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах. На эти объемы распространялось правило ship-or-pay («качай или плати»), а «Нафтогаз» бронировал соответствующие мощности у компании «Оператор ГТС Украины». В первый год действия контракта «Газпром» прокачал в Европу 55,8 млрд куб. м, в 2021 году — 41,6 млрд куб. м. В 2022-м, после начала военных действий на Украине, Россия в ответ на санкции ввела новую систему оплаты за газ в рублях, ряд потребителей обратились к альтернативным источникам, а Украина перекрыла одну из точек входа в свою ГТС (ГИС «Сохрановка»). Тогда украинский транзит составил примерно 19 млрд куб. м, а в 2023 году — около 14 млрд куб. м.