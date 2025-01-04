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Политика ,  
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Порошенко назвал запоздалым решение по транзиту газа через Украину

Порошенко счел запоздалым решение об остановке транзита газа через Украину
Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Порошенко считает, что такое решение нужно было принять еще в 2019 году
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Бывший президент Украины и лидер партии &laquo;Европейская солидарность&raquo; Петр Порошенко
Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что решение Киева прекратить транзит российского газа было правильным, но запоздалым, его словам приводит «Интерфакс-Украина».

Он напомнил, что срок контракта истек в 2019 году, но был продлен еще на пять лет.

Порошенко также заявил, что в интересах Украины помочь соседней Молдавии преодолеть энергетический кризис. «Я думаю, что в этих условиях мы можем украинскую добычу газа использовать для поддержки наших партнеров и надежных друзей. Я имею в виду дружественную нам Молдову, которая сейчас объявила чрезвычайную ситуацию в энергетике», — отметил он в эфире телеканала «Прямой». Кишинев ввел режим чрезвычайной ситуации в энергетике на фоне прекращения транзита газа. Украинский «Энергоатом» пообещал экспортировать электроэнергию в республику ночью, когда есть ее избыток.

Политик счел помощь Молдавии вопросом национальной безопасности. «Для нас это также вопрос контроля безопасности границ, которые мы имеем с Республикой Молдова», — добавил он.

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Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. В 8:00 1 января 2025 года «Газпром» объявил о прекращении поставок. Для экспорта газа из России в ЕС теперь остался только «Турецкий поток». Украинское Минэнерго оценило остановку транзита как «историческое событие».

Киев исключил возможность продления контракта. Президент России Владимир Путин в ответ на отказ Украины заявил: «Этого [транзитного] контракта не будет уже, все ясно. Но, значит, хорошо, мы переживем, «Газпром» это переживет».

Газ перестал поступать и в Приднестровье, по территории которого осуществлялся транзит. Молдавская ГРЭС, которая находится в Приднестровье и принадлежит российской компании «Интер РАО», перешла на уголь. В непризнанной республике из-за прекращения поставок газа и вызванного этим энергодефицита остановили работу почти все промышленные предприятия. 1 января было отключено центральное отопление в домах. Жителей предупредили о веерных отключениях электроэнергии.

Завершившийся контракт был заключен в конце 2019 года. Тогда Москва и Киев подписали пакет документов об урегулировании судебных споров и взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также о новом транзитном договоре сроком на пять лет с возможностью продления еще на десять лет. Согласно его условиям, «Газпром» гарантировал прокачку суммарно не менее 225 млрд куб. м природного газа: 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах. На эти объемы распространялось правило ship-or-pay («качай или плати»), а «Нафтогаз» бронировал соответствующие мощности у компании «Оператор ГТС Украины».

В первый год действия контракта «Газпром» прокачал в Европу 55,8 млрд куб. м, в 2021 году — 41,6 млрд куб. м. В 2022-м, после начала военных действий на Украине, Россия в ответ на санкции ввела новую систему оплаты за газ в рублях, ряд потребителей обратились к альтернативным источникам, а Украина перекрыла одну из точек входа в свою ГТС (ГИС «Сохрановка»). Тогда украинский транзит составил примерно 19 млрд куб. м, а в 2023 году — около 14 млрд куб. м.

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Елена Чернышова
Петр Порошенко транзит газа Украина Россия Молдавия
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