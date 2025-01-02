Украина поставит Молдавии электроэнергию

Украинский «Энергоатом» будет экспортировать электроэнергию в Молдавию ночью, когда есть избыток энергии, заявили в Кишиневе

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В ночь на четверг, 2 января, украинский «Энергоатом» поставит Молдавии электроэнергию, необходимую для покрытия дефицита, сообщает NewsMaker со ссылкой на молдавскую Energocom.

В госкомпании заявили, что на границе Молдавии и Румынии поставки электроэнергии ограничены объемом в 315 МВт из необходимых 650-800 МВт. Кишинев резервирует часть электроэнергии на ежедневных аукционах из мощностей, которые не используют на других границах Румынии с соседними странами.

«Мы дополнительно будем закупать электроэнергию у украинского «Энергоатома» — в ночные часы, когда у наших коллег есть избыток энергии и они могут ее экспортировать», — сообщил Energocom.

В Молдавии 16 декабря ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике, а за несколько дней до этого — в непризнанном Приднестровье.

С 1 января Россия прекратила транзит газа через Украину. Из-за отсутствия газа Молдавская ГРЭС, которая находится в Приднестровье и принадлежит российской компании «Интер РАО», перешла на уголь. Молдавия переключилась на поставки электроэнергии из Румынии после снижения ее выработки на Молдавской ГРЭС, в январе Румыния покроет до 62% потребностей в энергии, еще 10% будет зависеть от возобновляемых источников.

В ноябре генеральный директор ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Мауро Лонгобардо говорил в интервью украинскому Forbes, что в зимний период в энергосистеме страны будет дефицит электроэнергии на уровне 2500-4500 МВт в зависимости от погодных условий. Украинская энергосистема пострадала из-за российских ударов, власти вынуждены прибегать к «нетрадиционным мерам» для ее поддержания, отмечала The New York Times.