В Приднестровье ввели веерные отключения электричества
Население Приднестровья предупредили о веерных отключениях электроэнергии, которые пройдут на территории непризнанной республики. График отключений на 3 января опубликовало министерство экономического развития ПМР.
Причины отключений в ведомстве объяснили тем, что «жители республики на данный момент потребляют больше электричества, чем вырабатывает энергосистема».
Отключать электроэнергию будут на один час, в четыре смены с 18 до 22 часов. Из городов и сел региона, а также районов Тирасполя, власти сформировали четыре очереди отключения, в каждой из которых электричества не будет около часа.
При этом власти предупредили, что по техническим причинам интервал без света может быть увеличен на 30 минут.
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