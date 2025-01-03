В Приднестровье ввели веерные отключения электричества

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Население Приднестровья предупредили о веерных отключениях электроэнергии, которые пройдут на территории непризнанной республики. График отключений на 3 января опубликовало министерство экономического развития ПМР.

Причины отключений в ведомстве объяснили тем, что «жители республики на данный момент потребляют больше электричества, чем вырабатывает энергосистема».

Отключать электроэнергию будут на один час, в четыре смены с 18 до 22 часов. Из городов и сел региона, а также районов Тирасполя, власти сформировали четыре очереди отключения, в каждой из которых электричества не будет около часа.

При этом власти предупредили, что по техническим причинам интервал без света может быть увеличен на 30 минут.

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