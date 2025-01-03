В Турции остановку транзита газа через Украину оценили как четыре победы

Турция должна воспользоваться ситуацией и стать для Европы главным газовым хабом, заявил Алтуг Караташ. Он отметил четыре преимущества, которые получила Турция после прекращения транзита газа через Украину

Анкара, Турция (Фото: Martin Siepmann / imagebroker.com / Global Look Press)

После прекращения транзита российского газа через территорию Украины Турция стала практически единственным сухопутным маршрутом, по которому газ может попасть в Европу.

Об этом турецкому изданию Milliyet заявил член правления Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MÜSİAD) и генеральный директор компании Vat Energy Алтуг Караташ.

«Здесь мы можем говорить о четырех различных победах Турции», — отметил Караташ и назвал их.

По его словам, Турция теперь является единственным маршрутом газа в Европу с точки зрения физических трубопроводов. «Других соединений не осталось, все линии с Россией закрыты».

Во-вторых, это продвигает Турцию к тому, чтобы стать энергетическим хабом. «Тот факт, что Турция является энергетическим центром, означает, что Турция получает долю в торговле энергоресурсами».

В-третьих, каждый физический трубопровод, проходящий через территорию страны, повышает политическую мощь и стабильность Турции.

В-четвертых, Турция также может создать биржу для торговли энергоносителями, то есть Турция превратится в страну, устанавливающую цены. «Это означает, что мы имеем право голоса на энергетическом рынке».

Заключенный в 2019 году контракт на транзит российского газа через трубопроводную систему Украины истек 31 декабря. В 8:00 1 января 2025 года «Газпром» сообщил о прекращении поставок.