В Белгороде объявили ракетную тревогу

Тревога ракетной опасности объявлена в Белгороде, жителям необходимо оставаться в укрытиях, сообщил Гладков. Телеграм-каналы сообщают о взрывах и работе ПВО в городе

Фото: Soeren Stache / DPA / picture-alliance / ТАСС

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, всем жителям необходимо оставаться в укрытиях и не подходить к окнам, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал глава региона.

SHOT со ссылкой на своего корреспондента пишет о серии взрывов над Белгородом. ВЧК-ОГПУ сообщает о работе ПВО.

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем телеграм-канале уточнил, что ПВО также работает в Новороссийске, Крыму и Севастополе.

Позже SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что несколько снарядов ВСУ попали по двору около жилого дома в микрорайоне Крейда в Белгороде. «Взрывной волной перевернуты несколько авто и повреждены жилые дома», — говорится в сообщении телеграм-канала. «Осторожно, новости» также пишут о прилете на Почтовой улице. Там образовалась воронка.

После начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. Один из самых массированных произошел 30 декабря. Тогда ВСУ обстреляли центр Белгорода, в том числе ракетами с кассетными боеприпасами, сообщало Минобороны. В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили свыше 100 человек.

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Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 и ст. 167 УК (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества).

2 и 3 января в городе также неоднократно объявляли ракетную тревогу, а Минобороны отчитывалось об уничтожении воздушных целей на подлете к городу. Гладков заявлял о напряженной ситуации и говорил, что из-за обстрелов в больницах остаются свыше 70 человек.