В Белгороде школьникам и студентам продлили каникулы из-за обстрелов

Каникулы в школах Белгорода и ряда районов и городов области продлены до 19 января. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп, вузам рекомендовано провести сессию дистанционно

Белгород (Фото: vvgladkov / Telegram)

В Белгороде и ряде других городов и районов области, пострадавших в результате обстрелов со стороны Украины, школьные каникулы продлили до 19 января. О принятом на внеочередном заседании оперативного штаба решении сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Каникулы продлены в следующих муниципалитетах:

Белгород;

Белгородский, Краснояружский, Борисовский, Волоконовский районы;

Грайворонский, Шебекинский, Валуйский, Яковлевский городские округа;

два населенных пункта в Корочанском районе — Мелихово и Дальняя Игуменка.

Детские сады в этих муниципалитетах будут работать в режиме дежурных групп, учреждения дополнительного образования (спортшколы, музыкальные школы и т.д.) — в дистанционном режиме. Руководству вузов и техникумов губернатор рекомендовал провести в дистанционном формате сессии, а при необходимости также продлить каникулы.

«Следующий штаб проведем 16 января и будем принимать решение в зависимости от оперативной ситуации», — добавил Гладков.

После начала Россией военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. Один из самых массированных произошел 30 декабря. Тогда ВСУ обстреляли центр Белгорода, в том числе ракетами с кассетными боеприпасами, сообщало Минобороны. В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили свыше 100 человек.

Утром 3 января Белгород дважды подвергся обстрелам, Гладков назвал ситуацию в городе напряженной. Утром 4 января губернатор сообщил, что за последние сутки в областном центре в результате обстрелов из РСЗО «Ольха» различные разрушения получили 20 частных жилых домовладений и шесть квартир в многоквартирных домах.