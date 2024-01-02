В Белгороде четвертый раз за сутки включили сирену ракетной опасности

В Белгороде вновь запустили сирену ракетной опасности, всем жителям необходимо оставаться в укрытиях и не подходить к окнам, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал глава региона.

Корреспондент «РИА Новости» сообщает о звуках взрывов в небе над Белгородом.

Ранее 2 января ракетную опасность в городе объявляли уже три раза — в 12:06 (мск), 13:16 и 14:27. В результате сегодняшних обстрелов погиб один человек, еще 11 получили ранения, уточнял Гладков. Силы ПВО сбили в общей сложности 17 воздушных целей на подлете к городу, уточняли в Минобороны.

После начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. Один из самых массированных произошел 30 декабря. Тогда ВСУ обстреляли центр Белгорода, в том числе ракетами с кассетными боеприпасами, сообщало Минобороны. В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили свыше 100 человек.

Москва созвала заседание Совбеза ООН по факту обстрелов Белгорода, в ходе которого постпред России при всемирной организации Василий Небензя назвал атаку на город заранее спланированным «актом терроризма» против мирного населения.



Президент Владимир Путин назвал обстрел города терактом. Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 и ст. 167 УК (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества).