 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгороде четвертый раз за сутки включили сирену ракетной опасности

Гладков: в Белгороде работает сирена ракетной опасности, оставайтесь в укрытиях
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде вновь запустили сирену ракетной опасности, всем жителям необходимо оставаться в укрытиях и не подходить к окнам, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал глава региона.

Корреспондент «РИА Новости» сообщает о звуках взрывов в небе над Белгородом.

Ранее 2 января ракетную опасность в городе объявляли уже три раза — в 12:06 (мск), 13:16 и 14:27. В результате сегодняшних обстрелов погиб один человек, еще 11 получили ранения, уточнял Гладков. Силы ПВО сбили в общей сложности 17 воздушных целей на подлете к городу, уточняли в Минобороны.

Число пострадавших при обстреле Белгорода и области выросло до 11
Политика

После начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. Один из самых массированных произошел 30 декабря. Тогда ВСУ обстреляли центр Белгорода, в том числе ракетами с кассетными боеприпасами, сообщало Минобороны. В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили свыше 100 человек.

Москва созвала заседание Совбеза ООН по факту обстрелов Белгорода, в ходе которого постпред России при всемирной организации Василий Небензя назвал атаку на город заранее спланированным «актом терроризма» против мирного населения.

Президент Владимир Путин назвал обстрел города терактом. Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 и ст. 167 УК (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
Материалы по теме
Число пострадавших при обстреле Белгорода и области выросло до 11
Политика
Гладков сообщил о погибшем при третьей попытке ВСУ атаковать Белгород
Политика
Силы ПВО сбили четыре воздушные цели на подлете к Белгороду
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
В Белгороде четвертый раз за сутки включили сирену ракетной опасности Политика, 22:39
США разрешили ВСУ самим принимать решения о дальности ударов HIMARS Политика, 22:28
Число пострадавших при обстреле Белгорода и области выросло до 11 Политика, 22:09
Сборная США разгромила Латвию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею Спорт, 21:54
Al Arabiya узнал о решении ХАМАС прекратить все переговоры по заложникам Политика, 21:42
В федерации не увидели проблемы в смене гражданства 104 шахматистами Спорт, 21:23
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 21:15
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Власти Таиланда снизили налоги на алкоголь ради туристов Политика, 21:01
Российский чемпион мира в 35 лет перешел в фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» Спорт, 20:41
Суды постановили выдворить 40 мигрантов после задержаний в Петербурге Общество, 20:35
Геологическая служба США зафиксировала землетрясение в Нью-Йорке Общество, 20:30
Пентхаус, терраса и целый этаж: за что ценят особые форматы апартаментов РБК и Ahead, 20:08
Премьер Литвы не исключила ограничение потока через границу с Белоруссией Политика, 19:58
В селе Воронежской области восстановили свет и газ после схода боеприпаса Общество, 19:54