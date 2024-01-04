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Военная операция на Украине ,  
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Российская ПВО уничтожила беспилотник в акватории Черного моря

Минобороны: силы ПВО уничтожили беспилотник над северо-западом Черного моря
Сюжет
Военная операция на Украине
Силы ПВО уничтожили беспилотник в акватории Черного моря, сообщило Минобороны. Ранее в этот день военное ведомство также отчиталось об уничтожении над Крымом десяти украинских ракет авиационного базирования
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в северо-западной части акватории Черного моря, сообщило Минобороны России.

«4 января около 20.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа <...>. Дежурными средствами ПВО украинский БпЛА уничтожен в северо-западной части акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

Ранее 4 января военное ведомство также отчиталось об уничтожении над Крымом десяти украинских ракет авиационного базирования. Тогда же губернатор Севстополя Михаил Развожаев сообщил, что город подвергся атаке с воздуха, при отражении которой было уничтожено «несколько воздушных целей».

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

С начала российской военной операции Севастополь, как и другие города Крыма, неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников. В частности, 15 декабря над полуостровом уничтожили 26 дронов, отчитывалось Минобороны. 3 января Развожаев сообщал о сбитии над морем ракеты.

В Киеве летом пообещали больше атак БПЛА, а осенью сообщили о планах «крупного наступления беспилотников» в зимний период на Крым и другие регионы России. В числе приоритетных целей в ВСУ назвали военные базы и инфраструктуру.

Российские власти заявляли, что принимают все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что западные страны понимают последствия ударов по Крыму.


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Крым беспилотники Черное море Минобороны ПВО Военная операция на Украине
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