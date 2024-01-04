МИД Украины заявил, что с Трампом «можно работать»

Трамп делал резкие заявления, но был первым, кто передал американское оружие ВСУ, напомнили в МИД Украины. Министр Кулеба оценил возможность сделки США с Россией и сравнил европейскую интеграцию со строительством коммунизма

Дональд Трамп (Фото: Scott Morgan / Reuters)

Не стоит переживать по поводу потенциального возвращения Дональда Трампа на пост президента США, несмотря на свои «ультрахаризматические» поступки, слова и репутацию в целом, он помогал Украине, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью NV.

«Кто продал Украине первое американское оружие? Президент Трамп — Джавелины. Кто приступил к программе бесплатной передачи Украине первых военно-морских судов, катеров типа Island и Mark-6? Трамп. Кто воевал с «Северным потоком-2» и наложил санкции на известное, но уже подзабытое судно Фортуна, которое прокладывало этот трубопровод? Это был Трамп», — напомнил министр.

Кулеба усомнился, что Трамп, вернувшись в Белый дом, заключит соглашение с Россией, и подчеркнул, что с ним «можно работать». Однако, признал он, Трамп в случае победы будет совершенно иным президентом по сравнению с нынешним лидером Джо Байденом, которому Киев очень благодарен.

У министра спросили о сроках вступления Украины в Евросоюз. Он в ответ сравнил прогнозирование в этом вопросе с процессом строительства коммунизма в СССР: «Я еще отношусь к тому поколению, которое помнит, как говорили: через 10 лет построят коммунизм в Советском Союзе. В книгах писали, нашим родителям это обещали. Проходило 10 лет — коммунизм не строился. Тогда говорили — «ну, еще 10 лет». Потом говорили: коммунизм не построим, построим развитый социализм». Кулеба признался, что еще много лет назад интеграция Украины в ЕС начала напоминать ему строительство коммунизма, а потому следует не давать прогнозы, а работать в этом направлении.

Трамп неоднократно обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа, если бы вернулся в Белый дом. Он рассказывал о потенциальной сделке, в которой Киеву бы сказал «довольно, вам нужно заключить сделку», а Москве — «если вы не заключите соглашение, мы дадим им очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется».

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре предложил ему посетить Украину и заверил, что ему хватит 24 минут, чтобы доказать бесперспективность таких намерений. По его мнению, «некоторые детали» можно понять, только посетив Украину. Трамп отказался и заверил, что очень уважает Зеленского, но украинским направлением занимается нынешний президент США, это создало бы конфликт интересов.

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Власти США рассчитывают создать такие условия, чтобы Россия к концу 2024 года согласилась на переговоры на условиях Украины. По задумке Вашингтона, Москва будет поставлена перед дилеммой: либо такой вариант, либо либо «они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способной вновь предпринять наступление», пояснял заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.