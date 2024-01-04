 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД Украины заявил, что с Трампом «можно работать»

Глава МИД Украины Кулеба: с Трампом на посту президента США можно работать
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы президента США
Трамп делал резкие заявления, но был первым, кто передал американское оружие ВСУ, напомнили в МИД Украины. Министр Кулеба оценил возможность сделки США с Россией и сравнил европейскую интеграцию со строительством коммунизма
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Scott Morgan / Reuters)

Не стоит переживать по поводу потенциального возвращения Дональда Трампа на пост президента США, несмотря на свои «ультрахаризматические» поступки, слова и репутацию в целом, он помогал Украине, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью NV.

«Кто продал Украине первое американское оружие? Президент Трамп — Джавелины. Кто приступил к программе бесплатной передачи Украине первых военно-морских судов, катеров типа Island и Mark-6? Трамп. Кто воевал с «Северным потоком-2» и наложил санкции на известное, но уже подзабытое судно Фортуна, которое прокладывало этот трубопровод? Это был Трамп», — напомнил министр.

Кулеба усомнился, что Трамп, вернувшись в Белый дом, заключит соглашение с Россией, и подчеркнул, что с ним «можно работать». Однако, признал он, Трамп в случае победы будет совершенно иным президентом по сравнению с нынешним лидером Джо Байденом, которому Киев очень благодарен.

У министра спросили о сроках вступления Украины в Евросоюз. Он в ответ сравнил прогнозирование в этом вопросе с процессом строительства коммунизма в СССР: «Я еще отношусь к тому поколению, которое помнит, как говорили: через 10 лет построят коммунизм в Советском Союзе. В книгах писали, нашим родителям это обещали. Проходило 10 лет — коммунизм не строился. Тогда говорили — «ну, еще 10 лет». Потом говорили: коммунизм не построим, построим развитый социализм». Кулеба признался, что еще много лет назад интеграция Украины в ЕС начала напоминать ему строительство коммунизма, а потому следует не давать прогнозы, а работать в этом направлении.

FT предсказала поражение Трампа на выборах и банкротство X
Политика
Дональд Трамп

Трамп неоднократно обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа, если бы вернулся в Белый дом. Он рассказывал о потенциальной сделке, в которой Киеву бы сказал «довольно, вам нужно заключить сделку», а Москве — «если вы не заключите соглашение, мы дадим им очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется».

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре предложил ему посетить Украину и заверил, что ему хватит 24 минут, чтобы доказать бесперспективность таких намерений. По его мнению, «некоторые детали» можно понять, только посетив Украину. Трамп отказался и заверил, что очень уважает Зеленского, но украинским направлением занимается нынешний президент США, это создало бы конфликт интересов.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Киев отвергал возможность территориальных уступок, сравнивая их с капитуляцией. Украинские власти намерены добиться восстановления границ государства по состоянию на 1991 год.

Москва исключает возможность обсуждения любых мирных планов, которые не учитывают ее суверенитет над Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. Путин не раз говорил, что готов к переговорам, и обвинял украинскую сторону в нежелании возобновлять диалог. Российская сторона требует перестать поставлять Украине вооружения.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года, инаугурация запланирована на январь 2025-го.

Власти США рассчитывают создать такие условия, чтобы Россия к концу 2024 года согласилась на переговоры на условиях Украины. По задумке Вашингтона, Москва будет поставлена перед дилеммой: либо такой вариант, либо либо «они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способной вновь предпринять наступление», пояснял заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп Дмитрий Кулеба МИД Украины США Украина
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Байден допустил уголовное преследование президентов США
Политика
FT предсказала поражение Трампа на выборах и банкротство X
Политика
Второй штат отстранил Трампа от праймериз
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Умер автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов Общество, 02:02
США назвали положение лидеров ХАМАС «затягиванием петли» Политика, 01:59
Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП с автобусом в Чувашии Общество, 01:33
МИД Украины заявил, что с Трампом «можно работать» Политика, 01:26
В ОАЭ прокомментировали обмен военнопленными между Россией и Украиной Политика, 01:08
В Госдепе заявили о непричастности США к теракту в Иране Политика, 01:02
В Британии обеспокоились расширением «шпионской хартии» Политика, 00:34
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
В Харькове прогремели взрывы Политика, 00:16
Минздрав Ирана уточнил количество погибших при взрывах у могилы Сулеймани Политика, 03 янв, 23:48
Путин запретил аресты активов на счетах «С» и «И» Финансы, 03 янв, 23:36
В Воронеже устранили аварию, из-за которой без тепла остались 103 дома Общество, 03 янв, 23:09
Игрок сборной России Миранчук провел самый результативный матч в сезоне Спорт, 03 янв, 22:53
Аргентина предложила Британии вернуть Фолкленды Политика, 03 янв, 22:41
Раиси пообещал наказать всех заказчиков и исполнителей взрывов в Кермане Политика, 03 янв, 22:34