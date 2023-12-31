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Итоги 2023-го ,  
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FT предсказала поражение Трампа на выборах и банкротство X

FT: Трамп проиграет выборы президента США, а X Маска обанкротится в 2024-м
Сюжет
Итоги 2023-го
Трамп не станет снова президентом США, компания X обанкротится, ЕС и Штаты продолжат помогать Украине, смена президента на Тайване не приведет к войне с Китаем — журналисты FT делают прогнозы на 2024 год
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

The Financial Times (FT) опубликовала предсказания на наступающий год. Издание отмечает, что из 20 предположений предыдущего года не сбылись всего три. Прогнозы журналистов касаются политических, экономических и бизнес-процессов, а также климата.

  • Дональд Трамп не станет вновь президентом США. Однако, если он сможет преодолеть юридические препятствия против своего выдвижения в штатах Колорадо и Мэн, это будет «очень напряженная гонка». Тем не менее на выборах победит нынешний президент США Джо Байден. В то же время Трамп будет осужден по крайней мере в рамках одного из четырех судебных разбирательств еще до голосования и представит это как политическое преследование со стороны «преступной семьи Байден».
  • США и ЕС продолжат финансировать Украину, несмотря на проблемы с согласованием помощи в конце уходящего года. Если Трамп все же вернется на пост президента США, это станет проблемой для поддержки Киева, отмечает газета. Однако даже с поддержкой западных стран «Украине, вероятно, все еще будет трудно совершить военный прорыв, поэтому она столкнется с растущим давлением на переговоры с Москвой». Российская сторона осуждает военную помощь Киеву и считает, что это не изменит исхода конфликта, а только затягивает его.
  • Война Израиля и исламистской группировки ХАМАС не спровоцирует полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке, несмотря на обострение противостояния израильских сил с ливанским движением «Хезболла». Ситуация «тревожно нестабильная», но есть надежда, что дипломатическое давление сдержит ее, поскольку ни Вашингтон, ни Тегеран не хотят более широкого регионального конфликта, даже если боевые действия между «Хезболлой» и Израилем станут активнее, пишет FT.
  • Смена президента на Тайване не спровоцирует атаку Китая, чего опасаются из-за возможной победы кандидата от правящей Демократической прогрессивной партии Лая Циндэ, который занимает более жесткую позицию, чем нынешняя глава государства Цай Инвэнь. Как отмечает издание, Лай дал понять, что будет придерживаться курса Цай Инвэнь в отношении Китая, а Пекин, «похоже, все еще верит, что у него есть шанс принудить Тайвань к объединению без боевых действий — путем усиления военного запугивания, политического проникновения, экономических соблазнов и международной изоляции».
  • Компания X (бывшая Twitter, переименована после приобретения Илоном Маском) в 2024 году обанкротится. Хотя Маск использовал предупреждения о банкротстве в качестве мотивации, как было с Tesla и SpaceX, в этот раз ситуация складывается не в его пользу. Рекламодатели отказываются от размещения в X, а попытки создать новые источники дохода терпят неудачу. При этом Маск, возможно, «достаточно безрассуден», чтобы думать, что сможет пережить банкротство и все равно выйти на первое место, отмечают журналисты.
  • Следующий год станет самым жарким за всю историю наблюдений, превзойдя 2023-й. По прогнозам FT, в уходящем году зафиксировано столько экстремальных температур, что он почти наверняка станет самым жарким, но следующий побьет все рекорды. Этого ожидают многие ученые, поскольку жара усиливается «Эль-Ниньо» — феноменом, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на три градуса Цельсия. «Как правило, это оказывает наибольшее влияние на глобальную температуру после ее пика, что может произойти не раньше января 2024 года», — поясняет газета.

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Также журналисты прогнозируют, что США смогут добиться «мягкой посадки», экономический рост Китая все же превысит 4%, Урсула фон дер Ляйен вновь станет главой Еврокомиссии, «если приложит определенные услилия», а новый президент Аргентины Хавьер Милей не переведет страну с песо на доллары.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

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Скидки до 10% у партнеров

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Подробнее

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