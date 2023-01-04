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МИД КНР пригрозил ответом странам, ограничивающим въезд китайцам

МИД КНР: Пекин введет ответные меры против стран, ограничивающим въезд китайцам
МИД Китая пообещал ответить странам, которые из-за вспышки COVID вводят ПЦР-тесты для граждан КНР или иным способом ограничивают их въезд. По словам представителя ведомства, для таких ограничений нет никаких «научных обоснований»

Пекин примет ответные меры в отношении тех стран, которые ввели ограничения на въезд для граждан КНР под предлогом профилактических мер по борьбе с COVID-19. Об этом заявила представитель МИД Китая Мао Нин, передает официальная газета компартии Китая «Жэньмин жибао».

«Мы готовы укреплять связи с международным сообществом и вместе работать над преодолением эпидемии. В то же время мы считаем, что у некоторых стран нет научных обоснований для введения ограничений на въезд из Китая, а некоторые чрезмерные практики еще более неприемлемы», — сказала она.

Мао Нин пообещала, что в случае применения таких практик по отношению к китайским гражданам, Пекин примет меры «в соответствии с принципом взаимности».

Китай начал сворачивать политику «нулевой терпимости» к COVID-19 в начале декабря, после прошедших в стране массовых акций протеста против карантинных мер. В частности, в стране отменили неизбирательное всеобщее ПЦР-тестирование, а бессимптомным больным и тем, у кого COVID-19 протекает в легкой форме, разрешили оставаться на домашнем карантине без обязательной госпитализации.

После этого в стране произошла рекордная вспышка заболеваемости коронавирусом: в декабре COVID-19 заразились почти 250 млн жителей КНР, сообщал Bloomberg 23 декабря со ссылкой на закрытые данные китайского комитета по здравоохранению. Власти эти сведения не подтвердили: по официальным данным, за сутки 22 декабря в стране обнаружили 3,7 тыс. новых случаев коронавируса, а всего число подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 393 тыс. Затем в стране перестали публиковать ежедневные данные о заболеваемости.

На фоне роста заражений в КНР, некоторые страны начали требовать у приезжающих из Китая тесты или ввели иные меры контроля. Среди них: США, Индия, Канада, Франция, Испания, Италия, Великобритания, Австралия и другие страны.

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4 января Bloomberg на основании опроса очевидцев, сотрудников похоронной сферы и экспертов сообщил, что резкое увеличение числа заболевших коронавирусом в Китае привело к тому, что в стране переполнились крематории.

Так, сотрудники похоронных бюро в Пекине и Шанхае рассказали агентству, что крематории работают каждую ночь, а ближайшее свободное место для церемонии кремации умерших есть только в середине января.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Китай ответные меры ограничение на выезд COVID-19
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