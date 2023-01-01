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Тесты на COVID-19 для приезжающих из Китая потребовали 14 стран

Reuters: 14 стран ввели тесты для приезжающих из Китая из-за COVID-19
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Китае уже 14 стран мира решили требовать у приезжающих из КНР тесты или ввели иные меры контроля, пишет Reuters.

  • США с 5 января требуют отрицательные тесты на COVID-19 у всех прилетающих из Китая, Гонконга или Макао, сделанные не более чем за два дня до вылета. Мера касается всех пассажиров старше двух лет.
  • С того же дня потребуются тесты на COVID-19 и прилетающим из КНР в Великобританию и Австралию.
  • Для прибывающих из Китая во Францию и Канаду также нужен отрицательный тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до вылета.
  • Испания требует от путешественников из КНР отрицательный тест или подтверждение прохождения полного курса вакцинации.
  • Италия проводит для прилетающих из Китая (в том числе для транзитных пассажиров, отмечает Bloomberg) тесты на антиген.
  • С 30 декабря путешественники из КНР сдают тест, прибывая в Японию, при положительном результате инфицированных отправляют на недельный карантин.
  • С 1 января ПЦР-тесты сдают приезжающие из Китая на Тайвань.
  • Перед отъездом из Китая в Южную Корею также необходимо получить отрицательный результат теста на коронавирус.
  • Индия ввела требование о предоставлении теста для прибывающих не только из КНР, но еще и из Японии, Южной Кореи и Таиланда. Bloomberg указывает, что мера действует с 1 января и также распространяется на путешественников из Сингапура.

О других мерах в связи с опасениями завоза коронавируса из Китая объявили Марокко (запрет на въезд лиц любой национальности из КНР с 3 января), Малайзия (проверка прибывающих на наличие лихорадки, а сточных вод самолетов — на наличие вируса), Филиппины (усиление контроля).

При этом Китай, наоборот, ослабляет антикоронавирусные меры. С 8 января Пекин отменяет требование о ПЦР-тестировании на коронавирус для всех прибывающих лиц после въезда, но тест, сделанный за 48 часов до прибытия, все равно понадобится. Кроме того, будет отменен обязательный карантин для въезжающих.

Bloomberg со ссылкой на закрытое заседание Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщал в конце декабря, что за месяц COVID-19 заразились почти 250 млн жителей КНР (около 18% населения страны). По данным агентства, за один день, 20 декабря, заразились 37 млн человек. На сайте Национальной комиссии здравоохранения говорится, что в этот день был зафиксирован 3101 новый случай.

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Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги
Китай коронавирус Тестирование на COVID-19 COVID-19
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