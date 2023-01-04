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В Думе заявили об отсутствии предпосылок к проведению новой мобилизации

Депутат комитета ГД по обороне Гурулев: предпосылок к мобилизации в ближайшие полгода нет
Необходимости в новой волне мобилизации не будет на протяжении полугода, считает депутат комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев. Частиная мобилизация началась 21 сентября, о ее завершении объявил в конце октября президент
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России нет предпосылок к проведению второй волны мобилизации как минимум в ближайшие шесть месяцев, заявил изданию «Чита.Ру» депутат комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев.

«Для этого нет никаких предпосылок и условий. Даже те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не введены в сражение. Ну и наша промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации. Мое мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это просто неэффективно делать», — сказал депутат.

Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России 21 сентября, через семь месяцев после начала военной операции на Украине. Такое решение он назвал «адекватным угрозам», с которыми сталкивается страна. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил, что план призыва 300 тыс. человек из числа резервистов с военной специальностью и боевым опытом, прошедших службу в армии, выполнен и мобилизация завершена.

Указ президента России о завершении мобилизации не публиковался. Как пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, президентский указ о завершении частичной мобилизации не нужен и «на этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления администрации президента». «Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — заявил он в начале ноября.

9 декабря Путин заявил, что необходимости в дополнительной мобилизации в России на сегодняшний день нет. По его словам, половина из мобилизованных на тот момент уже стали боевым резервом. «150 тыс. находятся в группировке. Из тех, кто находится в группировке, только 77 тыс. в боевых подразделениях. Остальные либо на вторых-третьих позициях, это фактически роль территориальных войск, либо занимаются дополнительной подготовкой. А еще 150 тыс. не находятся даже в группировке, они находятся на полигонах и в учебных центрах. Это считается, что это такой боевой резерв», — пояснил глава государства.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
частичная мобилизация Госдума Военная операция на Украине мобилизация
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