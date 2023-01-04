По всей Украине объявили воздушную тревогу

Последний раз воздушную тревогу по всей территории Украины объявляли ночью 1 января. Тогда российское Минобороны отчиталось по ударам по производствам дронов

Киев, Украина (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

По всей Украине объявлена воздушная тревога, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.

Последний раз воздушную тревогу по всей территории Украины объявляли ночью 1 января. Как позже уточнили в российском Минобороны, военные тогда нанесли удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в производстве беспилотных летательных аппаратов.

После начала российской спецоперации на Украине в украинских городах регулярно объявляется воздушная тревога. Также с 10 октября Москва начала наносить удары по объектам военного управления и энергетики Украины. Президент России Владимир Путин объяснял это ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту, в организации которого обвинил украинские спецслужбы. Киев свою причастность отрицает.

В связи с ударами власти украинских регионов неоднократно сообщали о проблемах с тепло-, водо- и электроснабжением. 12 декабря украинский президент Владимир Зеленский заявил об уничтожении половины энергетической инфраструктуры страны. Премьер Денис Шмыгаль предупреждал, что Украина всю зиму будет жить в условиях дефицита электроэнергии.

По данным украинской Госпогранслужбы, всего в 2022 году в стране раздалось около 14 870 воздушных тревог, чаще всего ее объявляли на востоке. В Киеве с начала российской военной операции 24 февраля 2022 года звучало 638 тревог.