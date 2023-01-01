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Украинские пограничники подсчитали количество воздушных тревог за год

Госпогранслужба Украины: в 2022 году воздушная тревога в стране звучала 14,8 тыс. раз

В 2022 году на Украине раздалось около 14 870 воздушных тревог, следует из инфографики, которую опубликовала Государственная пограничная служба страны в своем Telegram.

Чаще всего воздушную тревогу объявляли на востоке страны. На втором месте — Центральная Украина, на третьем — Западная Украина. В Киева с начала российской военной операции 24 февраля 2022 года звучало 638 тревог.

В среднем в сутки сигнал тревоги раздавался 47 раз. Наибольшее количество — 189 раз — было зафиксировано 24 августа, в День независимости Украины, передает 24tv.ua.

Сигналы воздушной тревоги звучат на всей территории Украины регулярно с 10 октября, когда российские военные начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры страны. Президент России Владимир Путин называл их ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту. Украинская сторона отрицает причастность к произошедшему.

Российское Минобороны отчиталось об одной из таких атак 31 декабря: по данным ведомства, военные нанесли удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в производстве беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, ударам подверглись места хранения и запуска дронов.

В связи с ударами власти украинских регионов сообщают о проблемах с тепло-, водо- и электроснабжением.

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Теги
Украина Воздушная тревога Военная операция на Украине Госпогранслужба Украины
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