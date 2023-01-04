NYT сообщила о семикратной разнице цен на дроны и ракеты ПВО Украины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Рогозин отправил послу Франции ранивший его осколок снаряда Caesar Политика, 11:02
Игры и оружие: какие стартапы получили больше всего денег в 2022 году Pro, 10:59
Актеры «Ромео и Джульетты» обвинили Paramount в сексуальной эксплуатации Общество, 10:39
10 лучших российских дивидендных акций за последние 5 лет. Рейтинг РБК Инвестиции, 10:25
Мэр Донецка сообщил об обстреле города Политика, 10:14
Медведев сыграет с Хачановым в четвертьфинале турнира в Аделаиде Спорт, 10:14
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 10:11
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Рынок труда снова тряхнуло: какие топ-менеджеры теперь в цене Pro, 10:08
Как экономика России адаптировалась к санкциям и что ее ждет в новом году Экономика, 10:00
Минстрой пообещал поддержку застройщикам, производящим стройматериалы Бизнес, 10:00
NYT сообщила о семикратной разнице цен на дроны и ракеты ПВО Украины Политика, 09:43
Какие дивидендные акции США покупать в 2023 году: топ-4 вариантов Pro, 09:39
Что вы знаете о Северном морском пути. Тест РБК и Газпром нефть, 09:35
Марочко заявил об использовании ВСУ ложных позиций под Купянском Политика, 09:30
Военная операция на Украине ,  
0 

NYT сообщила о семикратной разнице цен на дроны и ракеты ПВО Украины

NYT: российские дроны в семь раз дешевле ракет ПВО Украины, которые пытаются их сбить
Средства Украины для поражения российских дронов стоят в несколько раз дороже, чем сами беспилотники — их можно собрать за $20 тыс., а запуск ракеты С-300 для их поражения обойдется в $140 тыс.
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Стоимость используемых Россией беспилотников может достигать всего лишь $20 тыс., тогда как запуск одной ракеты класса «земля-воздух», используемых Украиной для поражения БПЛА, составляет до $500 тыс., пишет The New York Times со ссылкой на главу украинской консалтинговой компании «Мольфар» Артема Старосека.

Он указал, что дешевле всего ($140 тыс.) обходится запуск ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300, тогда как удар американского ЗРК NASAM стоит до $500 тыс. Опрошенные изданием аналитики указали на риск, связанный с разницей в стоимости БПЛА и применяемых против них средств, что может быть «на руку» России, но дорого обойтись Украине и ее союзникам.

При этом расходы на поражение беспилотников следует рассматривать в контексте, призвал Старосек, пояснив, что сбить БПЛА стоит гораздо дешевле, чем отремонтировать поврежденную или разрушенную электростанцию. Также, по его словам, в настоящее время Украина полностью зависит от поставок систем ПВО и ракет к ним от своих западных союзников, однако существует риск, «что эти союзники со временем устанут от затрат».

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года.  Президент Владимир Путин называл ее целями «денацификацию и демилитаризацию» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. Украина разорвала дипломатические отношения с Москвой, объявила мобилизацию и ввела военное положение.

Также Москва с 10 октября наносит удары по объектам военного управления и энергетики Украины. Путин объяснял это ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту, в организации которого обвинил украинские спецслужбы. Киев свою причастность отрицает.

В числе используемых на Украине БПЛА Минобороны России называло «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2». Последний, как утверждают украинские власти, представляет собой версию иранского боевого беспилотника типа Shahed. Российская сторона отрицает использование в спецоперации на Украине дронов иранского производства. Власти Ирана также неоднократно отвергали данные обвинения.

Читайте на РБК Pro
Как в 20 лет создать стартап на $20 млрд: история основателя Figma
«Пострадали все виды перевозок»: как 2022 год изменил логистику в России
Как глава Louis Vuitton стал богатейшим человеком в мире — The Economist
«Ловля» идей и 10 чашек кофе в день: как Дэвид Линч ищет вдохновение

NYT сообщила о семикратной разнице цен на дроны и ракеты ПВО Украины
NYT сообщила о семикратной разнице цен на дроны и ракеты ПВО Украины

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Илья Пламенев Илья Пламенев
Украина ПВО дроны
Материалы по теме
Силы ПВО сбили разведывательный беспилотник под Бердянском
Политика
Запущенный с Украины беспилотник сбили на подлете к Воронежу
Политика
Минобороны заявило о сбитых БПЛА в районе месторождений в Черном море
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter