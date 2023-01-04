NYT сообщила о семикратной разнице цен на дроны и ракеты ПВО Украины

NYT: российские дроны в семь раз дешевле ракет ПВО Украины, которые пытаются их сбить

Средства Украины для поражения российских дронов стоят в несколько раз дороже, чем сами беспилотники — их можно собрать за $20 тыс., а запуск ракеты С-300 для их поражения обойдется в $140 тыс.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Стоимость используемых Россией беспилотников может достигать всего лишь $20 тыс., тогда как запуск одной ракеты класса «земля-воздух», используемых Украиной для поражения БПЛА, составляет до $500 тыс., пишет The New York Times со ссылкой на главу украинской консалтинговой компании «Мольфар» Артема Старосека.

Он указал, что дешевле всего ($140 тыс.) обходится запуск ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300, тогда как удар американского ЗРК NASAM стоит до $500 тыс. Опрошенные изданием аналитики указали на риск, связанный с разницей в стоимости БПЛА и применяемых против них средств, что может быть «на руку» России, но дорого обойтись Украине и ее союзникам.

При этом расходы на поражение беспилотников следует рассматривать в контексте, призвал Старосек, пояснив, что сбить БПЛА стоит гораздо дешевле, чем отремонтировать поврежденную или разрушенную электростанцию. Также, по его словам, в настоящее время Украина полностью зависит от поставок систем ПВО и ракет к ним от своих западных союзников, однако существует риск, «что эти союзники со временем устанут от затрат».

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин называл ее целями «денацификацию и демилитаризацию» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. Украина разорвала дипломатические отношения с Москвой, объявила мобилизацию и ввела военное положение.

Также Москва с 10 октября наносит удары по объектам военного управления и энергетики Украины. Путин объяснял это ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту, в организации которого обвинил украинские спецслужбы. Киев свою причастность отрицает.

В числе используемых на Украине БПЛА Минобороны России называло «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2». Последний, как утверждают украинские власти, представляет собой версию иранского боевого беспилотника типа Shahed. Российская сторона отрицает использование в спецоперации на Украине дронов иранского производства. Власти Ирана также неоднократно отвергали данные обвинения.