Власти опровергли гибель в Макеевке мобилизованных из Саратовской области

Власти Саратовской области заявили, что в Макеевке никогда не было военных из региона

Последствия обстрела здания в городе Макеевка (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

В Макеевке, где при ударе ВСУ погибли российские военные, «нет и не было» подразделений с мобилизованными из Саратовской области, заявила «РИА Новости» глава пресс-службы губернатора Диана Бурлаченко.

В новогоднюю ночь несколько ракет РСЗО HIMARS попали в Макеевке в одно из расположений российских военных. По данным Минобороны России, погибли 63 человека.

Телеграм-каналы (BRIEF, ВЧК-ОГПУ и другие) писали, что среди погибших были мобилизованные из Саратовской области, а также военные из Ульяновской области. Официально эта информация не подтверждалась.

Вечером 2 января губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что при ракетном ударе в районе Макеевки погибли мобилизованные из его региона, есть раненые. В Самаре и других городах области прошли траурные митинги в память о погибших военных. Во вторник Азаров приехал в Москву, где встретился с руководством Минобороны.