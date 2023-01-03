Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Наводнение в Саудовской Аравии. Видео Общество, 13:32
Как в Ватикане прощаются с Бенедиктом XVI. Фоторепортаж Общество, 13:29 
Губернатор Самарской области приехал в Москву после гибели военных Политика, 13:23
У российских дилеров появились первые «Москвичи» Авто, 13:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:17
Посол Анголы заявил об интересе Запада к ресурсам из Африки Экономика, 13:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:06
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Кадры столкновения электрички и такси в Подмосковье Общество, 13:05
В Самаре прошел траурный митинг после гибели военнослужащих в Макеевке Политика, 13:02
Геометрия и ингрессии планет: как делал прогнозы самый загадочный трейдер Pro, 12:59
Легенды фигурного катания и тенниса. Кто покинул спорт в 2022 году Спорт, 12:38
Артистам в Киргизии запретили петь под фонограмму Общество, 12:34
Куда летят гуси: как стать высокотехнологичной страной — японская теория Pro, 12:30
Дизайн интерьеров: «изнанка» отрасли без прикрас глазами предпринимателей РБК и Ahead, 12:16
Военная операция на Украине ,  
0 

Губернатор Самарской области приехал в Москву после гибели военных

Самарский губернатор Азаров встретился с руководством Минобороны после удара в Макеевке

Губернатор Самарской области приехал в Москву после гибели военных
Video

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приехал в Москву, сообщили РБК в его пресс-службе. Глава региона провел рабочую встречу с руководством Минобороны.

«Договорились о полной координации действий Министерства обороны и региона. Проработаны вопросы медицинской помощи военнослужащих, призванных с территории Самарской области, дополнительного обмундирования, решения иных вопросов», — рассказали в пресс-службе.

4 января Азаров планирует посетить ростовский госпиталь, где проходят лечение раненые бойцы из Самарской области.

В понедельник Минобороны сообщило, что ВСУ нанесли удар четырьмя ракетами HIMARS по месту временной дислокации российских военных в Макеевке (ДНР). Погибли 63 российских военных.

Азаров позже уточнил, что среди погибших были мобилизованные из Самарской области. В Самаре, Тольятти и других городах региона утром 3 января прошли траурные митинги в память о них.

Читайте на РБК Pro
Стоит ли в 2023 году покупать подешевевшие китайские акции
50% россиян не оформляют налоговый вычет, хотя сделать это нетрудно
Худший за полтора десятилетия год ушел. Что будет с экономиками в 2023-м
Игры на $11 млрд: как сколотил капитал отец самой юной миллиардерши мира
Теги
Самарская область Дмитрий Азаров Макеевка Минобороны
Материалы по теме
В Самаре прошел траурный митинг после гибели военнослужащих в Макеевке
Политика
Самарский губернатор рассказал о погибших при ударе в Макеевке земляках
Политика
Губернатор Самарской области подарил Путину фотографии жен участников СВО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter