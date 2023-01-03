Самарский губернатор Азаров встретился с руководством Минобороны после удара в Макеевке

Губернатор Самарской области приехал в Москву после гибели военных

Video

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приехал в Москву, сообщили РБК в его пресс-службе. Глава региона провел рабочую встречу с руководством Минобороны.

«Договорились о полной координации действий Министерства обороны и региона. Проработаны вопросы медицинской помощи военнослужащих, призванных с территории Самарской области, дополнительного обмундирования, решения иных вопросов», — рассказали в пресс-службе.

4 января Азаров планирует посетить ростовский госпиталь, где проходят лечение раненые бойцы из Самарской области.

В понедельник Минобороны сообщило, что ВСУ нанесли удар четырьмя ракетами HIMARS по месту временной дислокации российских военных в Макеевке (ДНР). Погибли 63 российских военных.

Азаров позже уточнил, что среди погибших были мобилизованные из Самарской области. В Самаре, Тольятти и других городах региона утром 3 января прошли траурные митинги в память о них.