Губернатор пообещал уведомить семьи после гибели военных в Макеевке

Дмитрий Азаров попросил жителей региона не терять самообладание и не поддаваться панике. Ранее в Самаре и других городах области прошли траурные митинги. По данным Минобороны, при ударе по Макеевке погибли 63 военнослужащих

Дмитрий Азаров (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с обращением к жителям в связи с гибелью военнослужащих из региона в результате попадания украинских ракет по зданию в Макеевке (ДНР).

Глава региона в первую очередь попросил не полагаться на сведения в интернете, где много недостоверной информации с целью «посеять панику» или «собрать сведения в интересах врага». Азаров указал, что находится на постоянной связи с Минобороны.

«В данный момент проходят все необходимые мероприятия по установлению личности погибших, а в госпиталях — по учету раненых. Эта работа очень скрупулезная и требует времени. Любая неточность может обернуться трагедией для целой семьи. Поэтому очень прошу вас не терять самообладание и ждать официальной информации. Каждую семью обязательно уведомим о том, что с вашим близким человеком, где он находится», — пообещал губернатор.

Азаров также заявил, что постарается сделать все возможное для того, чтобы решить вопросы с обмундированием и оказанием медицинской помощи.

По словам главы региона, в среду он намерен посетить получивших ранения военнослужащих из Самарской области в госпитале Ростова, где они проходят лечение.

Накануне Азаров сообщил, что в результате удара по Макеевке погибли в том числе жители Самарской области. Он не уточнил, сколько всего представителей области умерли или получили ранения.

2 января Минобороны в ежедневной сводке сообщило, что в Новый год несколько ракет из РСЗО HIMARS попали в Макеевке в одно из расположений российских военнослужащих. В результате 63 человека погибли.