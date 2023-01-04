Ростовский губернатор Голубев заявил о контроле над ситуацией после сообщений о работе ПВО

Губернатор рассказал о ситуации в Ростове после сообщений о звуках ПВО

Голубев попросил ростовчан не поддаваться панике, заверив, что ситуация остается под контролем. Ранее очевидцы рассказали о работе ПВО над городом — «впервые так грохнуло сильно»

Ростов-на-Дону (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

В Ростовской области по-прежнему стабильная обстановка, ситуация находится под контролем, заявил в телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

«Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике», — написал он.

Ранее телеграм-каналы сообщили о работе систем противовоздушной обороны близ Ростова-на-Дону. В частности, канал «Осторожно, новости» опубликовал видеозапись с летящим в небе сияющим объектом, который затем взрывается. Очевидцы из расположенных к северу от Ростова-на-Дону городов Красный Крым и Чалтырь рассказали каналу, что взрыв был «очень сильным», системы ПВО работали над домами. «За все это время, впервые так грохнуло сильно», — добавили очевидцы.

О работе ПВО к северу от Ростова-на-Дону написал и местный портал 161.ru со ссылкой на «свидетельства многих». Телеграм-канал 161.ru опубликовал несколько видеозаписей, с, предположительно, взрывом зенитной ракеты в воздухе. «Уточняем информацию. Если есть факты — обязательно сообщим», — ответили в правительстве региона в ответ на запрос портала.

В Ростовской области (и еще семи регионов России) с середины октября действует режим среднего уровня реагирования. В еще четырех регионах (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) тогда же ввели военное положение в связи с проведением специальной военной операции. В остальных регионах Центрального и Южного федеральных округов действует режим повышенной готовности.

С конца декабря в Ростовской области запретили запускать дроны, такое же ограничение действует в нескольких других субъектах страны — Татарстане, Пермском крае, Крыму, Краснодарском крае и др.

