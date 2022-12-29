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В Энгельсе ПВО уничтожила «неопознанный объект»

Саратовский губернатор Бусаргин: в Энгельсе ПВО уничтожила неопознанный объект
О работе ПВО в Энгельсе написали Mash и «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей. Местный аэродром в декабре дважды подвергался атакам украинских беспилотников
Фото: Engels_24 / VK
Фото: Engels_24 / VK

В Энгельсе сработала система ПВО и был уничтожен «неопознанный объект», написал в своем телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он подчеркнул, что угрозы для безопасности жителей нет и эвакуация не требуется.

«На территории Энгельсского района сработала система ПВО. Уничтожен неопознанный объект», — сообщил он.

Бусаргин заявил, что в очередной раз распространяется информация о необходимости эвакуации из Энгельса. «Прошу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из города не требуется», — сказал глава региона.

О том, что жители Энгельса сообщают о взрывах в районе аэродрома и воздушной тревоге, ранее написал телеграм-канал Mash. О «громком звуке взрыва» со ссылкой на очевидцев также писали «Осторожно, новости».

В пресс-службе губернатора обещали проверить эту информацию, передавало «РИА Новости». «Информация, опубликованная в соцсетях, проверяется. На место, о котором пишут жители, выехали оперативные службы для проверки», — сказали в пресс-службе главы Саратовской области.

В ночь на 26 декабря российская ПВО сбила на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс в Саратовской области украинский беспилотник, сообщали в Минобороны России. В результате падения обломков дрона погибли трое российских военнослужащих, говорили в министерстве. Авиационная техника повреждений не получила.

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В начале декабря Минобороны сообщало об атаке украинских реактивных беспилотников на аэродромы Энгельс в Саратовской области и Дягилево в Рязанской. Дроны были перехвачены ПВО, их упавшие обломки повредили обшивку корпуса двух самолетов, погибли трое военных. В Минобороны назвали произошедшее «попыткой киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации».

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями Москва называла защиту населения и «полное освобождение» Донбассса, «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, а также обеспечение собственной безопасности. С 10 октября российские силы неоднократно наносили удары по украинским энергетическим объектам (в последний раз, согласно сводкам Минобороны, 16 декабря). Президент Владимир Путин объяснял удары по энергетическим объектам ответом на действия Киева.

На Украине в последние два с половиной месяца регулярно по всей стране звучит воздушная тревога, а власти сообщают о ракетных ударах. В Киеве и большинстве областей повреждения инфраструктуры привели к отключениям электроэнергии, сбоям при подаче тепла и воды. Утром 29 украинские власти сообщили о взрывах в Киеве, Львове и Харькове, а также о работе ПВО в нескольких областях.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Энгельс аэродром ПВО Роман Бусаргин
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