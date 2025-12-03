Reuters узнал о реакции Бельгии на обещания ЕС по репарационному кредиту

Еврокомиссия заявила, что учла опасения Бельгии, в правительстве королевства с этим не согласны, сообщает агентство. Россия сравнивала любое использование ее активов с воровством и пригрозила судом

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Yves Herman / Reuters)

Правительство Бельгии не согласно с оценкой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что все опасения по поводу рисков «репарационного» кредита были учтены в подготовленных ЕС предложениях о финансировании Украины, сообщил Reuters высокопоставленный бельгийский чиновник.

«Бельгия не может согласиться с тем, что ее просят нести риски, связанные с такой операцией, в одиночку», — сказал собеседник агентства.

Фон дер Ляйен 3 декабря представила два варианта дальнейшего финансирования Украины, один из них предусматривает представление «репарационного» кредита за счет замороженных в ЕС российских активов, второй — совместные заимствования европейскими странами.

Первый вариант не устраивает Бельгию, о чем власти королевства несколько раз повторяли. Использование российских активов они связывают с потенциальными рисками в случае обращения России в суд. Против также ЕЦБ, он счел обоснования такой схемы сомнительными.

Фон дер Ляйен отметила, что в схеме «репарационного кредита» учли опасения Бельгии. «Одно можно сказать наверняка: мы разделим бремя», — подчеркивала она.

Так, по ее словам, Еврокомиссия предлагает запретить судам внутри ЕС исполнять решения по искам, принятые судами за пределами союза. Кроме того, обсуждается возможность сделать заморозку российских активов бессрочной путем применения чрезвычайных полномочий комиссии для запрета «любых прямых или косвенных переводов в пользу Центрального банка России».

Financial Times указывает, что подобный шаг может быть обоснован статьей договора о функционировании ЕС в случае, если нужны меры в условиях экономических трудностей. Такой ситуации в Евросоюзе нет и использование чрезвычайных полномочий Еврокомиссии в данной ситуации может нарушать европейское законодательство, сказал источник издания.

Москва сравнивает любой вариант использования российских активов с воровством, в Кремле предупреждали, что обратятся в суды в случае такого шага со стороны ЕС. В правительстве также подготовлены ответные меры, сообщал глава Минфина Антон Силуанов.